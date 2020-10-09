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韓粉怨「選務人員都綠的」挨罰 法院認並非虛捏事實撤罰

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

前高雄市長韓國瑜罷免投票曾一度鬧得沸沸揚揚，韓粉不斷放話「監票」。高雄市呂姓女子無奈罷韓結果，發文「我好難過，我力量真的太小」，指稱選務人員幾乎都是「綠的」，自責憋不住去上廁所，「讓他們有可能搞鬼的機會」。鳳山簡易庭認定她散播謠言，依社維法裁罰2千元罰鍰；但二審認為「並非虛捏事實」，撤罰定讞。

罷免投票在6月6日下午就開完票，韓國瑜確定遭罷免，呂女傍晚6點左右發文，自稱在鳳山當監察員，發現全部選務人員都有投票。高女直言，「等於我一個人，十個小時裡，要對付全部要罷韓的選務人員」，整整10個小時都不敢喝水，「憋到只上一次廁所」。

呂女聲稱發現「票箱裡面有太多平整的票」，懷疑怎麼會有這麼多平整票，最後哀嘆「我好難過，我力量真的太小」，自責去上了一次廁所，「讓他們有可能搞鬼的機會」，還忿恨地說，「為什麼選務人員幾乎都是綠的，我真的好恨」。

警方掌握呂女發文恐涉散布謠言，依違反社會秩序維護法將她移送鳳山簡易庭裁處。鳳山簡易庭認定，呂女顯然在沒有證據情況下，影射、造謠其他選務人員「都要罷韓」、「搞鬼」，足以讓外界聯想選務人員行政不中立、且暗中搞鬼、甚至黑箱作業，有影響公共安寧之虞，裁處2千元罰鍰。

然而，呂女不服提抗告，表示坊間早在呼籲「不同意罷韓者不要投票」，因此看到投開票所同事投票，內心推論罷韓立場符合邏輯，又罷韓人士政治傾向偏綠，懷疑「選務人員都綠的」也合乎常理，原裁定卻扭曲全文、斷章取義，無故認為陳述都非事實。呂女替自己辯駁，「警方應舉證沒有不平整選票，才能認定我有罪」。

二審合議庭審理，認為呂女發文客觀描述投票當天情境，並加上個人情緒質疑投票過程、開票結果合法性，「是她一天的觀察」，並非虛捏事實、也非虛妄，予以採信；況且，選委會選舉行政作為屬於國家公共行政議題，可受社會公評。

合議庭認為，呂女發文受憲法言論自由保障，難認她故意散播謠言於公眾；客觀而論，呂女言論並不涉及恐怖、攻擊等字眼，不足以使閱聽者產生畏懼、恐慌，警方也未提出積極證據佐證影響公共安寧程度。高雄地院二審撤銷裁罰，全案定讞。

高雄市呂姓女子無奈罷韓結果，發文「選務人員幾乎都是綠的」，遭警方移送法辦。示意圖／報系資料照
高雄市呂姓女子無奈罷韓結果，發文「選務人員幾乎都是綠的」，遭警方移送法辦。示意圖／報系資料照

罷韓 韓國瑜

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