計畫殺父母、矯正機關校長 父母認兒暴戾氣已消獲輕判

男子阿正（化名）6年前曾犯殺人未遂罪，經少年法庭判刑5 年，在矯正機關期間，多次寄恐嚇信給父母稱「我也要把你和媽媽兩個人通通殺掉」「用火焚化你們兩個人的屍體，焚化完所剩下的骨頭打碎」、「所以爸爸你現在唯一能做的就是乖乖等著我回家，把你送到黃泉路」，台中高分院以阿正罹精神疾病得減刑，並獲父母原諒，依恐嚇罪判刑1年，得易科罰金，並施以監護2年。不得上訴。

二審合議庭審酌，阿正長期的精神疾病史，足見他確因過動症、自閉傾向、邊緣性智能等精神疾病使被告衝動控制能力減弱，致其辨識行為違法，以及依其辨識而行為之能力，均較常人為低，而有顯著減低情形，依刑法規定減輕其刑。

判決書指出，阿正（22歲）於2013年犯下殺人未遂，被判刑5年，至明陽中學矯正期間，即去年3月14日至5月8日止，多次寄恐嚇信給父母，內容為「最絕最糟糕的被國家槍斃死刑。我也要把你和媽媽兩個人通通殺掉。我才會善罷干休的。你們沒有死，我睡不著」。

「我已經想好一套回家要把你跟媽媽殺掉的辦法了，趁你們兩個人晚上覺睡得不醒人事的時候拿水果刀把你們兩個人殺掉，把火化成灰的屍體以及打碎的骨頭通通沖下去馬桶」。致阿正的父母心生畏懼，經法官審理通常保護令事件，依職權告發。

阿正因精神疾病，因犯殺人未遂罪入明陽中學服刑後，在校內因不滿他人之行為，而持尖銳物品、塑膠椅、手銬等攻擊同學、校長或前往會面的母親頭部，有多次違規紀錄行為，亦曾戒送外醫精神科診療。

此外，阿正計畫出校後預計殺害之對象，包含校長、多名老師、同學及其父母，合議庭為使他能有妥適之醫療照顧，以期減少再犯可能，降低對公眾之危險，認有宣告付保安處分必要，依刑法規定，併予宣告被告應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護2 年。