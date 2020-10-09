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漂亮小姐發票掉落超商地面 他幫揀起竟趁機襲胸

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民童姓男子見女子小芬長得漂亮，見她發票掉落地面，幫她撿起發票交給她時，以手背觸摸她的胸部，經被害人報警，被害人的母親表示希望給他一個警惕、使其不要再犯，請求從重量刑，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役30日，得易科罰金。

童男坦承在統一超商內，因見小芬漂亮，一直盯著看她，有幫她撿拾發票，但辯稱「我不知道有沒有碰到她的胸部」，被害人小芬證稱童男在超商內一直靠近她，在將發票撿起還給她時，利用左手手背碰觸她的胸部。

起訴書指出，童男於去年5月31日晚間，在中市北區某統一超商櫃檯內，見A女子小芬的發票掉落地面，於幫小芬撿起發票交回她時，以手背觸摸她的胸部。小芬返家告知家人，由家人陪同報警，經警調閱監視錄影畫面，始查出童男涉性騷擾。

法官審酌，童男曾犯性騷擾被判處拘役確定，竟又犯本案性騷擾，而在便利商店櫃檯前，因見小芬發票掉落地面，於幫她撿起發票交回時，以手背觸摸她的胸部，且被害人的母親表示希望給他一個警惕、使其不要再犯，無調解意願，請求從重量刑等語，而未能調解成立，法官判他拘役。

台中市民童姓男子見女子小芬長得漂亮，見她發票掉落地面，幫她撿起發票交給她時，以手背觸摸她的胸部，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役30日，得易科罰金。圖／本報資料照
台中市民童姓男子見女子小芬長得漂亮，見她發票掉落地面，幫她撿起發票交給她時，以手背觸摸她的胸部，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役30日，得易科罰金。圖／本報資料照

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