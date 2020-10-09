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妻以夫在外有小三小四 請求賠償350萬被駁回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

少婦小蘋以丈夫江男在外與小春、小秋偷來暗去，與2女玩感情，請求損害賠償，要求江男賠償精神慰撫350萬元，他辯稱小蘋對他有精神暴力行為，才在對話時承認有外遇，有女人，否認有外遇，台中地院以無法證明小蘋的配偶權遭侵害，將全案駁回。可上訴二審。

小蘋（化名）主張，她與江男於3年前結婚，婚後育有1女，但他自2018年8、9月間，與小春（化名）、小秋（化名），在台中市、新北市以夫妻共同生活，侵害她的配偶權利，她曾多次勸誡他回頭，但他均不予理會，致她身心痛苦異常，失眠、憂鬱而無法正常工作，受有精神上痛苦，請求損害賠償。

小蘋又說，丈夫江男經常與女人偷來暗去，除定期約1個月2～3次前往新北與小春相聚外，在台中又與小秋周旋，同時與2名女子玩感情，她只成為擺設而已，且2人離婚後，江男隨即與小春同居，此有她提出錄音檔內容可證，另外提出江男手機定位資料及江男前往汽車旅館等佐證。

江男辯稱，他於2017年4月間在網路交友平台認識小蘋，交往4天即依小蘋要求登記結婚，因婚前缺乏互相認識，婚後生活因文化、金錢等價值觀差異，彼此經常爭吵，且她有暴力傾向，婚後生活貌合神離，他曾使用個人手機登錄多個匿名交友網站，與多位匿名女性未婚網友閒聊，互相取暖紓壓，但從未與任何不知名女性或網友有過身體接觸或逾越道德倫理行為。

他與小蘋於2019年7月5日離婚，未成年女兒由他照顧，因疫情關係致他收入不穩定，他在里長及社工協助向台中市政府社會局申請低收入補助，勉強維持生活，小蘋於離婚後猶因故與他發生爭執，還持利剪刺傷他，他不得已向法院聲請保護令。

本案除江男否認外遇外，小春也稱「本人去年於網路認識江男，為一般朋友關係，並無原告所述以男女夫妻在一起之事」，小秋也證稱「本人於網路交友平台認識江男，為普通網友關係，並無如原告所述以男女夫妻名義在一起之事」。

法官審酌，依小蘋提出的證據，無從證明江男與小春及小秋有何逾越一般男女正常社交分際不正當往來情事，無法證明小蘋的配偶權遭江男侵害，因而認定小蘋請求損害賠償，為無理由，應予駁回。

少婦小蘋以丈夫江男在外與2女玩感情，請求損害賠償，要求江男賠償精神慰撫350萬元，台中地院以無從認定江男感情出軌，將全案駁回。圖／聯合報系資料照片
少婦小蘋以丈夫江男在外與2女玩感情，請求損害賠償，要求江男賠償精神慰撫350萬元，台中地院以無從認定江男感情出軌，將全案駁回。圖／聯合報系資料照片

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