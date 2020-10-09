妻以夫在外有小三小四 請求賠償350萬被駁回

少婦小蘋以丈夫江男在外與小春、小秋偷來暗去，與2女玩感情，請求損害賠償，要求江男賠償精神慰撫350萬元，他辯稱小蘋對他有精神暴力行為，才在對話時承認有外遇，有女人，否認有外遇，台中地院以無法證明小蘋的配偶權遭侵害，將全案駁回。可上訴二審。

小蘋（化名）主張，她與江男於3年前結婚，婚後育有1女，但他自2018年8、9月間，與小春（化名）、小秋（化名），在台中市、新北市以夫妻共同生活，侵害她的配偶權利，她曾多次勸誡他回頭，但他均不予理會，致她身心痛苦異常，失眠、憂鬱而無法正常工作，受有精神上痛苦，請求損害賠償。

小蘋又說，丈夫江男經常與女人偷來暗去，除定期約1個月2～3次前往新北與小春相聚外，在台中又與小秋周旋，同時與2名女子玩感情，她只成為擺設而已，且2人離婚後，江男隨即與小春同居，此有她提出錄音檔內容可證，另外提出江男手機定位資料及江男前往汽車旅館等佐證。

江男辯稱，他於2017年4月間在網路交友平台認識小蘋，交往4天即依小蘋要求登記結婚，因婚前缺乏互相認識，婚後生活因文化、金錢等價值觀差異，彼此經常爭吵，且她有暴力傾向，婚後生活貌合神離，他曾使用個人手機登錄多個匿名交友網站，與多位匿名女性未婚網友閒聊，互相取暖紓壓，但從未與任何不知名女性或網友有過身體接觸或逾越道德倫理行為。

他與小蘋於2019年7月5日離婚，未成年女兒由他照顧，因疫情關係致他收入不穩定，他在里長及社工協助向台中市政府社會局申請低收入補助，勉強維持生活，小蘋於離婚後猶因故與他發生爭執，還持利剪刺傷他，他不得已向法院聲請保護令。

本案除江男否認外遇外，小春也稱「本人去年於網路認識江男，為一般朋友關係，並無原告所述以男女夫妻在一起之事」，小秋也證稱「本人於網路交友平台認識江男，為普通網友關係，並無如原告所述以男女夫妻名義在一起之事」。