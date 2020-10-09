三總主任醫師配合勞保黃牛詐1900萬 懲戒法院判休職1年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰涉配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團，開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給付共約新台幣1900萬元，監察院今年6月彈劾，懲戒法院7日判林休職，期間1年。

查案監委表示，林俊杰在2012年起配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團，未親自診察被保險人的失能狀況，即開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給付，既損及勞工權益，又影響勞保財務，更破壞勞保制度的公平性。

以神經失能為例，須經治療最少6個月並確認病患疾病症狀固定，已不能期待其治療效果，才能據以診斷病患為永久失能；但林俊杰開立診斷書時，勞保黃牛犯罪集團首腦會站在診間內距離不遠處，與林說診斷書要如何開，林則會聽從意見，填載勞工保險失能診斷書相關欄位，以利被保險人據以請領較高額的勞保失能給付。

查案監委表示，部分獲得失能給付的被保險人指稱，知道自己根本沒有診斷書所提的病況，甚至發生過林俊杰向被保險人表示依檢查結果不能開立失能診斷書，但經犯罪集團首腦溝通後即可開立的情形。

監院認為林沒對被保險人親自診察並施行治療，他在失能診斷書所填載不實事項，甚至配合勞保黃牛勾選失能診斷書欄位，害勞保局審核勞保失能給付錯誤，林情節重大、違失事證明確。懲戒法院審理後，判林休職1年。

刑事部分，台北地院今年3月依詐欺取財罪判林5年10月徒刑，案件上訴高等法院中。北院判決書中指詐欺案共82名被保險人向勞保局詐領近2千萬元勞保失能給付，林位居不可或缺的關鍵角色，雖無證據可認林有因此從中獲利，林還說是因憐憫相關被告都是勞動階級，才願意配合開立不實的失能診斷書，但他所為不僅悖離專業、更未善盡專科醫師把關責任，嚴重破壞勞保體系和制度。

三總神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰涉配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團偽開診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給付共約新台幣1900萬元，懲戒法院7日判林休職，期間1年。記者王宏舜／攝影
三總神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰涉配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團偽開診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給付共約新台幣1900萬元，懲戒法院7日判林休職，期間1年。記者王宏舜／攝影

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