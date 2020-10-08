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女兒弒父獲慈母原諒 一審無期二審改判18年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

彰化縣罹患思覺失調的巫姓女子，去年幻想懷疑父親與她的朋友見面，導致友人失蹤、無法聯絡，持刀猛刺父親右頸致死，向母說「爸爸自殺了」，經警查獲，一審依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，她不服上訴，台中高分院認她犯案時精神耗弱，獲母親原諒，願以愛喚回女兒，改判刑18年，並施以監護5年。可上訴最高法院。

判決書指出，巫女（30歲）與父母同住在彰化縣員林市，10年前經診斷患有重鬱症之精神疾病，6年前再經診斷為「慢性伴有急性發作、妄想型精神分裂症、妄想型思覺失調症」。巫女與其父及手足均少互動，與其父僅偶爾談話、感情平淡，2人曾因餐桌上垃圾丟棄問題大聲爭吵。

巫女的媽媽母因擔心她精神狀況不佳發生意外，去年10月中旬沒收她的零用金而發生爭執，巫女因2、3週沒錢買東西而與其母爭吵，整天戴耳機不與家人交談，並因腦海及夢境常反覆出現某些可怕經歷，影響睡眠，很多意念在腦中翻來轉去，揮之不去。

至去年11月5日晚間，巫父上2樓睡覺，巫女整日因幻想並懷疑父親曾跟其朋友見面，導致其多數朋友多年來均無故失蹤、無法聯絡，且有先前之餐桌上垃圾爭執細故，持水果刀猛刺父親右頸（創徑深度約9.5公分），巫父遇刺後立即驚醒起身。

巫女見狀未及將水果刀拔出，便轉身奔跑至1樓，向媽媽丟下「爸爸自殺了」等語，隨後騎機車逃離。巫父經家人送醫急救，因傷勢嚴重不治。警方據報後，在「員林公園」公廁內，逮獲巫女。彰化地院將巫女判處無期徒刑，她不服上訴二審。

台中高分院合議庭審酌，巫女於本案行為時，已達因其精神狀況，致依其辨識而行為之能力，顯著降低之程度，依依刑法規定，減輕其刑。且媽媽表明原諒女兒，願以愛喚回女兒助其重生，促其接受醫藥治療，請求從輕量刑，因此法官改判刑18年，並施以監護5年。

彰化縣民巫姓女子，去年持刀弒父，一審被判無期徒刑，她不服上訴，二審認她犯案時精神耗弱予以減刑，並獲母親原諒，願以愛喚回女兒，改判刑18年，並施以監護5年。圖／本報資料照
彰化縣民巫姓女子，去年持刀弒父，一審被判無期徒刑，她不服上訴，二審認她犯案時精神耗弱予以減刑，並獲母親原諒，願以愛喚回女兒，改判刑18年，並施以監護5年。圖／本報資料照

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