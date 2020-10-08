羅智強爆料補助大學生返鄉 工程師沒指定罷韓獲不起訴

台北市議員羅智強今年6月罷韓前夕，於網路節目及台北市議會質詢時爆料有人在台科大臉書社團內，發文稱願意補貼5百元現金給學生返鄉投票。警方將發文者賴姓工程師移送偵辦，台北地檢署認為賴男確實補助6名學生，但沒指定如何投票，今依罪嫌不足，不起訴。

今年6月6日舉行罷免高雄市長韓國瑜投票，6月3日晚間，羅在他主持的網路節目《未來沙龍》中爆料，有人對返鄉投票的台科大學生，發五百元現金。羅智強說，「請賄選黑手退出校園。」

6月4日，羅智強質詢台北市長柯文哲時提及有網友向他檢舉，疑似出現「賄選」的貼文。有一名台科大的「熱心學長」，說他曾參與過318學運、也熱衷政治，願意補貼500元現金給返鄉投票的學生，目前看來已經有人報名。

他說，接獲網友爆料，在台科大社團有人自稱學長，說對政治毫不關心，因為318學運開始關心政治，回家投票很重要。那位學長說沒立場，不會審查政治傾向，只要將車票購票證明、學生證跟帳戶私訊，就會把車資補助500元匯入帳號，希望可以幫想回家投票但有經濟困難的人。

羅指出，法務部2008年3月曾說，提供往返居所地與投票地交通費用就有構成賄選可能，民進黨在2012年也表示，以特定地區、以有組織、規模性、計畫性載送選民往返住居所與投票地點，也涉及違法，明顯提供利益給選民，要求警方將犯嫌送辦。

賴姓工程師到案辯稱，返鄉投票對學生來講是金錢與時間成本負擔，因台科大與台大聯合畢業典禮也訂在6月6日，更可能影響學生當天搭車往返意願，想藉補助幫助有意願但無力返鄉的學弟妹。

檢警查出，共有6名學生接受補助，其中5名台科大、1名台大學生，每人都出示學生證及購票證明即獲500元。檢方認為，賴男月入約6、7萬元，足夠負擔3千元車資，且發文表明沒有立場。學生也證稱，沒有被要求或暗示支持、反對，因此給予不起訴處分。