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防疫政策激筆戰 女律師挨諷「律師，假的吧」怒喊告

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻時，鑽石公主號郵輪靠港挑戰防疫。林姓女律師質疑政府放行旅客入境，未能把關控管頗有微詞，施姓男網友卻引戰指責「為反政府而反」，諷刺「這種層級當律師，是假的吧」。林姓女律師不甘屈辱、告施誹謗，高雄地檢署認為，施的質疑性用字遣詞固然讓人不快，但誹謗罪嫌不足，偵結處分不起訴。

林姓女律師在「台東大小事」地方社團中，質疑政府讓鑽石公主號靠港，並沒有防堵疫情；種種論點激起社群討論。施姓男網友意見相左，雙方你來我往，激烈辯論「公共利益大事」，一時氣憤怨懟，反擊說「你們這些為反政府而反根本腦子有問題吧」，還羞辱地說「這種層級當律師，假的吧，我要笑死了」。

施男情緒性字句連環砲轟林姓女律師，「你根本沒搞清楚時間順序，還律師？這種邏輯是想害死委託人唷」、「韓粉都沒事幹是不是，還是沒人找你做委任，讓你閒得到處亂」、「我罵你啥了你是要告什麼啦」、「當什麼律師啦笑死」。林姓女律師疑不滿自身工作受辱，決定提告公然侮辱、加重誹謗。

施男否認犯罪，不滿地說，對方一直抨擊執政黨政府，質疑該船確診者明明是到日本才發現確診，但政府放行鑽石公主號靠港，又沒落實防疫，「這邏輯是錯誤的」，才直接回擊，「我質疑她這樣的邏輯不能成為律師」、「我都是用疑問句」。

雄檢偵辦認為，留言內容大多是施男主觀評論，雖有提及「假律師」一說，但都是用質疑語句，並不是確切指出林姓女律師不具律師資格；縱然筆戰言論嘲諷、挑釁意味十足，確實會令人不快，但應不至於損害林姓女律師名譽、人格，不構成加重誹謗、公然侮辱罪要件，處分施不起訴。

新冠肺炎疫情中首艘爆發群聚感染的船隻、郵輪「鑽石公主號」。示意圖／歐新社資料照
新冠肺炎疫情中首艘爆發群聚感染的船隻、郵輪「鑽石公主號」。示意圖／歐新社資料照

律師 鑽石公主號

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