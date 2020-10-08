快訊

殲-16現身台海 國軍地面防空飛彈部隊如何因應？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被懷疑偷錢 女子遭圖釘釘頭、冰塊鐵夾戳下體私刑

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

女子「佩佩（化名）」去年11月跟陳姓男子到王姓女子家玩，事後因對方懷疑她偷錢，所以遭酒杯砸腦、圖釘釘頭及鐵夾戳下體等酷刑凌虐，還被強拍裸照和簽下500萬元本票，囚禁整整一天才找到機會求救脫困，指控對方性侵、強盜等罪；新北地院審理此案，今依攜帶兇器強制性交凌虐罪分判王、陳二人4年2月和4年刑期。可上訴。

判決指出，「佩佩」離開王女家後，王女即向陳男反應家中200萬元現金不見，因此被懷疑手腳不乾淨。她去年11月14日被設局約到新莊某KTV，除了王、陳2人，還有杜、黃、謝3名男子（另案偵辦中）堵門防止她逃跑，最後在包廂內遭陳踹肚，還被王用酒杯砸腦、圖釘釘頭和西瓜刀削髮。

王女施暴後，仍不放過「佩佩」，接續又與陳男逼她脫光衣服，見她脫太慢，還動手強脫，聽到陳男叫「佩佩」用冰塊鐵夾戳自身下體後，更直接拿起鐵夾行動，最後再持手機拍下裸照逼其簽下本票。

審理時，陳男否認提議用鐵夾戳下體，辯稱是王女下的命令，自己後來轉頭離開，沒看到實際情況。此外，陳男也否認強脫「佩佩」內衣和恐嚇取財，但因為其警詢時曾坦承提議，王女也認了全部犯行，說法未被採信。

法院認為，王、陳2人與「佩佩」素無恩怨，僅因懷疑「佩佩」偷錢就動私刑，還強拍裸照和逼簽本票，行徑令人髮指，應予嚴懲，但考量雙方已經達成和解，和解金也賠償完畢，因此酌量其刑。

女子「佩佩（化名）」因為被懷疑偷錢，遭冰塊鐵夾戳下體私刑。示意圖／Ingimage
女子「佩佩（化名）」因為被懷疑偷錢，遭冰塊鐵夾戳下體私刑。示意圖／Ingimage

裸照 新北

延伸閱讀

金牌搏擊教練覬覦女同學美色 竟在拳館下藥性侵

受刑人不服管教 拳打管理員臉頰再腳踹下體判拘役

祖父對未滿12歲孫女性侵害懷孕 檢察官起訴、村民圍堵

健身教練臀部核心訓練 涉嫌摸女學員下體1分鐘挨告

相關新聞

梁崇銘弒母砍頭無罪遭撤銷 高院更一審裁定羈押三個月

男子梁崇銘吸毒後拿開山刀弒母，還將母親頭顱從12樓住處往下扔，一審認為他行凶時辨識行為能力降低，依殺直系血親尊親屬罪判無...

指張景森和業者利益不清回不去台大 吳子嘉確定賠20萬

美麗島電子報董事長吳子嘉2014年九合一大選期間，撰文評時任柯文哲競選政策總監的行政院政務委員張景森，指他因與建商利益糾...

賣「Infinite Power」衣服侵權？館長要賠格鬥家120萬

「館長」陳之漢販售印有「Infinite Power」字樣的商品，被格鬥家王怡天指控侵權，違反協議書約定，提告要求300...

錢櫃大火燒出公安漏洞 北市修法推新規範防動態違規

錢櫃大火奪釀6死悲劇，案發當時受信總機遭關閉，也燒出北市公安漏洞，錢櫃董事長練台生今被起訴，北市消防局今早赴議會進行工作...

花80萬買毒買到「冰糖」報警 未構成販毒詐欺罪判5月

台中市徐姓、林姓男子購買冰糖裝入夾鏈袋，充作安毒，再準備1小包真品安毒供驗貨，7月間販賣給吳姓、佟姓男子，收費新台幣80...

被懷疑偷錢 女子遭圖釘釘頭、冰塊鐵夾戳下體私刑

女子「佩佩（化名）」去年11月跟陳姓男子到王姓女子家玩，事後因對方懷疑她偷錢，所以遭酒杯砸腦、圖釘釘頭及鐵夾戳下體等酷刑...

錢櫃受害者：身心後遺症多等不到一句道歉 真的很過分

錢櫃林森店大火釀6死不幸，董事長練台生等8人涉過失今天遭起訴。錢櫃大火受害者蔡先生說，他當時因吸入性嗆傷，住院一個月，大...

抓女店員胸部判刑定讞 以「痼疾瞬間軟腳」提再審被駁

男子阿志（化名）被控撲倒書局女店員小倩（化名），抓捏被害人乳房，被依強制猥褻罪判刑1年定讞，他不服聲請再審，指出他有右膝...

錢櫃大火練台生遭起訴 北市修正「火災預防自治條例」

錢櫃林森店今年4月火警，造成6死不幸。台北地檢署調查後，今天起訴錢櫃董事長練台生等人。台北市政府副發言人林珍羽表示，錢櫃...

錢櫃林森店火警釀6死 北檢：董事長練台生未盡責任義務

錢櫃林森店今年4月間火警造成6人枉死，台北地檢署查出起火原因是工頭王聖傑充電不慎，但錢櫃董事長練台生是消防法規定的管理權...

被害者該原諒殺人犯嗎？修復式司法為何舉步艱難？

撇除被害人在審理程序中進行「修復式司法」可能衍生的拖延訴訟疑慮，刑事審理程序中如果要啟動修復式司法，第一個問題是：資源在哪裡？是要在法院既有的人力框架中，嵌入修復式司法需要的人力；還是尋求如中華修復協會等NGO團體的支援？

「經濟毒瘤三倍券」害萬物漲？法官護言論自由判不罰他

中央發放振興三倍券，高雄市李姓男子卻立刻唱衰「經濟毒瘤三倍券」，發文提到連鎖量販全聯麵條從88元調漲為99元、漲幅11%...

熱門新聞

獨／館長槍擊案重大突破 檢警鎖定竹聯幫帶「中間人」調查

教官載姪女婿飛航墜大鵬灣雙亡 教官妻小須賠526萬

民眾驚慌閃避！北捷驚傳婦人持刀 警方獲報趕抵壓制

影／館長槍擊案 竹聯和堂寶和會幹部疑是「中間人」

北市東湖國小後方變電箱爆炸 民宅停電所幸無人傷亡

52歲錢莊大亨遭焚碎骨 女律師辯凶手是「開玩笑」非預謀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。