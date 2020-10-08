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被懷疑偷錢 女子遭圖釘釘頭、冰塊鐵夾戳下體私刑
女子「佩佩（化名）」去年11月跟陳姓男子到王姓女子家玩，事後因對方懷疑她偷錢，所以遭酒杯砸腦、圖釘釘頭及鐵夾戳下體等酷刑凌虐，還被強拍裸照和簽下500萬元本票，囚禁整整一天才找到機會求救脫困，指控對方性侵、強盜等罪；新北地院審理此案，今依攜帶兇器強制性交凌虐罪分判王、陳二人4年2月和4年刑期。可上訴。
判決指出，「佩佩」離開王女家後，王女即向陳男反應家中200萬元現金不見，因此被懷疑手腳不乾淨。她去年11月14日被設局約到新莊某KTV，除了王、陳2人，還有杜、黃、謝3名男子（另案偵辦中）堵門防止她逃跑，最後在包廂內遭陳踹肚，還被王用酒杯砸腦、圖釘釘頭和西瓜刀削髮。
王女施暴後，仍不放過「佩佩」，接續又與陳男逼她脫光衣服，見她脫太慢，還動手強脫，聽到陳男叫「佩佩」用冰塊鐵夾戳自身下體後，更直接拿起鐵夾行動，最後再持手機拍下裸照逼其簽下本票。
審理時，陳男否認提議用鐵夾戳下體，辯稱是王女下的命令，自己後來轉頭離開，沒看到實際情況。此外，陳男也否認強脫「佩佩」內衣和恐嚇取財，但因為其警詢時曾坦承提議，王女也認了全部犯行，說法未被採信。
法院認為，王、陳2人與「佩佩」素無恩怨，僅因懷疑「佩佩」偷錢就動私刑，還強拍裸照和逼簽本票，行徑令人髮指，應予嚴懲，但考量雙方已經達成和解，和解金也賠償完畢，因此酌量其刑。
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