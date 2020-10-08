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賣「Infinite Power」衣服侵權？館長要賠格鬥家120萬
「館長」陳之漢販售印有「Infinite Power」字樣的商品，被格鬥家王怡天指控侵權，違反協議書約定，提告要求300萬元違約金；台北地方法院今判館長陳之漢要賠王怡天120萬元，可上訴。
擔任「降龍總武館」館主的王怡天指控，自己設計「Infinite Power」字體並註冊商標多年，但館長2019年2月開始販售「Infinite Power」字樣的衣服，認為權益受損，雙方去年8月1日曾簽下協議書約定館長不得再用「Infinite Power」字樣販售衣服，但他今年2月發現相關衣物仍在館長創立的「惡名昭彰」品牌官網上販售，憤而提告要求300萬元違約金。
今年9月開庭時，王怡天委任律師曾主張，館長未遵守協議書規定，應該給付全額違約金；館長委任律師則抗辯，館長衣服上「Infinite Power」樣式和王的不同，也非協議書中禁用的樣式，不能因為字體雷同就提告求償，否則豈不是「文字獄」？
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