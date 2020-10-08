「經濟毒瘤三倍券」害萬物漲？法官護言論自由判不罰他

中央發放振興三倍券，高雄市李姓男子卻立刻唱衰「經濟毒瘤三倍券」，發文提到連鎖量販全聯麵條從88元調漲為99元、漲幅11%，影射三倍券導致「萬物皆漲」，遭警方依違反社會秩序維護法送辦。但橋頭簡易庭認為，政府發放三倍券屬公共政策，可受社會公評，判李不罰，可抗告。

李男今年7月26日在臉書發文，表示「從7月20日起萬物皆漲，在全聯1600公克麵條88元，7月20日被改標籤為99元，漲幅11%，......，當廠商收到三倍捲之後無法馬上存入銀行變現金」，炮火猛轟「經濟毒瘤三倍券」。警方認為，李男涉嫌散播謠言，足以影響公共安寧，將他依社維法送辦。

李男坦承發文，並未多加辯解。橋頭簡易庭審理，認為李發文內容涉及振興三倍券使用、辨識等，對公共政策發表意見及評價，仍應屬憲法所保障的言論自由，遑論公共政策本即應開放人民討論，凝聚共識，李稱不上故意捏造不實謠言。

簡易庭法官再查，新聞曾報導全聯店員說詞，「1600公克麵條價格一直是99元」，經濟部中小企業中小企業處曾發新聞稿澄清，「金融機構7/23開始振興三倍券兌付便利再擴及攤商、農漁民、運將、民宿到自營作業者皆可兌領」；多方管道釋疑，法官認為，李男發文應不至於造成大眾畏懼、恐慌而影響公共安寧。