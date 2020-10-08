梁崇銘弒母砍頭無罪遭撤銷 高院更一審裁定羈押三個月
男子梁崇銘吸毒後拿開山刀弒母，還將母親頭顱從12樓住處往下扔，一審認為他行凶時辨識行為能力降低，依殺直系血親尊親屬罪判無期徒刑，但高等法院認定梁當時已無辨識能力，改判無罪、責付桃園市衛生局。最高法院認為高院判決有瑕疵，撤銷發回更審，高院更一審今開訊問庭，裁定從10月13日起羈押三個月。
二審判無罪引發軒然大波，8月20日宣判後，「被責付」的桃市衛生局也詫異，當天檢方發現梁崇銘有另案拘役待執行，隨即逮人，暫平社會不安，但梁本月13日即將出監。
梁（35歲）是家中老么，排行第五，上有哥哥姊姊4人。梁有詐欺、恐嚇前科，18歲時就當詐騙集團車手被抓，25歲時加入何姓詐欺集團當「車手頭」，也曾與多名友人在中壢的摩鐵開毒趴，被警方查獲兩次。前年10月18日晚間，梁吸毒後精神不穩，拿開山刀、菜刀、西瓜刀朝母親（67歲）猛砍37刀，再將斬下的頭顱拋下樓；鄰居看到掉在社區中庭的人頭，嚇得報警。警詢時，梁胡言亂言，說母親歧視他，又說有人不愛他，對行凶動機避重就輕。
桃園地院認為梁不知對母親感恩，還用極凶殘的方式砍殺生母，他國中時就有偏差行為，經常翹課打架，成年後還因詐欺、恐嚇入獄，品行欠佳。但梁的兩個姊姊都表示「希望不要判死刑」，又適用刑法19條「精神障礙」減刑，桃院判梁無期徒刑。但高院稱法醫研究所、台大醫院精神鑑定指梁在行凶時是處在卡西酮類物質作用最強期間，導致欠缺辨識行為能力，依法「不罰」，改判無罪。
最高法院以台大、法醫研究所鑑定沒有指明梁吸毒時間點，二審也未傳鑑定人說明或再次鑑定等理由，認為二審速斷，撤銷、發回高院更審。
更一審今開羈押庭，檢方認為梁是自行吸毒招致辨識能力喪失，不應適用刑法第19條判無罪，且他泯滅人性殺母，應處死刑。檢方認為重罪常伴隨高度逃亡可能，加上衛生局也認為良精神狀況雖正常，但回歸社區會造成社會風險，主張羈押。
律師則認為梁已認罪，無串證之虞，且他一直住在中壢，沒有逃亡的問題；在台北看守所、桃園監獄期間也表現正常，希望可責付姐姐或限制住居、定期至派出所報到來確保審判進行。更一審合議庭認為，梁崇銘有施用毒品、酒精行為，施用後會影響精神狀況，若回歸社會，若復有暴力行為恐對社會有影響，衡酌人身自由與社會公益維護，具保、責付、限制住居不足以確保審判執行，裁定自10月13日起羈押3月。梁今出庭時精神狀況良好，對法官詢問未多表示意見。
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