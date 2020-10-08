老母親摔破頭不報案？女兒被訴遺棄致死法院判無罪

馬姓女子報警指控胞兄為爭奪家產將母親推下樓梯害命，檢警偵辦案情逆轉，查出馬女報警前曾傳簡訊給牧師稱「媽媽摔下樓，關節變形了」，認定馬女知道母親受重傷但未協助叫救護車，讓母親延誤就醫30小時，依遺棄致死罪起訴她，台北地院審理認為，馬女犯罪證據不足，今天判她無罪。可上訴

2016年10月25日上午10時，台北市警消獲報案趕到汀州路一處公寓，發現60歲楊姓婦人在摔落在樓梯間，頭顱破裂死亡，35歲的馬女控訴胞兄為爭奪家產謀害母親。

檢警調查，楊姓婦人的丈夫過世後，楊婦繼承上億遺產，雖然馬女指控哥哥謀財害命，但無證據顯示馬女的哥哥對母親摔死知情，反而在楊婦的告別式上，牧師透露10月24日凌晨4時收到馬女「媽媽摔下樓，關節變形了」的簡訊。

檢察官比對馬女傳簡訊給牧師的時間，認為馬女早知母親摔倒，卻拖延30個小時報案，依遺棄致死罪偵辦馬女，不過，馬女辯稱「我做夢夢見媽媽摔倒才傳簡訊」，馬女還辯，實際上沒看見母親摔倒，「是25日上午買完便當回來才看到」。

檢方偵辦認為，馬女發出簡訊給牧師的內容，明確提到母親摔下樓的事，與事件符合，驗屍報告另指楊婦的死亡時間，也與馬女傳訊的時間點吻合，不採信馬女的辯詞，將她起訴。