指張景森和業者利益不清回不去台大 吳子嘉確定賠20萬

美麗島電子報董事長吳子嘉2014年九合一大選期間，撰文評時任柯文哲競選政策總監的行政院政務委員張景森，指他因與建商利益糾葛而無法回台大任教，挨告誹謗並遭索償200萬元。刑事部分，吳被判拘役50天、得易科罰金5萬元定讞。民事部分，一審判吳應賠付80萬元、刪除相關內容，並在美麗島電子報登道歉啟事，二審改判吳賠20萬元、仍須道歉；最高法院駁回上訴，全案確定。

吳子嘉2014年11月8日在美麗島電子報撰寫標題為「蔡正元與張景森」的文章，提及「所以，即便他擔任過北市府都發局長、經建會主委，資歷豐厚，卻無法重返台大校園，原因就是出在他與業者利益有扯不清的關係」。

張景森事後提告妨害名譽並求償，澄清他從未向台大申請回任，當時會離開學校也是因為借調期滿，依法必須絕定從事公職還是教職，基於當時不能丟下時任台北市長的陳水扁就回台大，才會在86年間請辭學校專任教職，因此沒有回任問題，否認文章內所說「因利益糾葛而無法回任」。

吳子嘉辯稱，張景森與業者間利益不清而無法回任一事，在學界與業界流傳已久，但無法證實，而張景森學有專精、行政歷練完整，卻始終沒有回任台大城鄉所教職，理由眾說紛紜，加上張景森先前涉及廠商招待、圖利而被彈劾，因此他主觀認為張因和業者間利益不清而無法回任，應屬合理。

吳子嘉認為，他寫文章時，張景森擔任柯文哲政策總監，屬於公眾人物，操守廉潔與個人私德有關，更與柯文哲選情相連結，他寫文章討論張的操守，是評論有關公共利益的事項。

高院二審認為，張景森是於借調期滿時的1997年12月26日即向台大主動辭職，此客觀事實非不可查證，張涉嫌接受國揚公司招待的事件是1998年4月間因議員質詢才遭揭露，無從認為張景森主動向台大辭職，與該事件有任何關連。