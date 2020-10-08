快訊

台大畢業待遇有比較優渥嗎？ 他列18位台大校友年薪大PK

梁崇銘弒母剁頭無罪遭撤銷 高院更一審裁定羈押三個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指張景森和業者利益不清回不去台大 吳子嘉確定賠20萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉2014年九合一大選期間，撰文評時任柯文哲競選政策總監的行政院政務委員張景森，指他因與建商利益糾葛而無法回台大任教，挨告誹謗並遭索償200萬元。刑事部分，吳被判拘役50天、得易科罰金5萬元定讞。民事部分，一審判吳應賠付80萬元、刪除相關內容，並在美麗島電子報登道歉啟事，二審改判吳賠20萬元、仍須道歉；最高法院駁回上訴，全案確定。

吳子嘉2014年11月8日在美麗島電子報撰寫標題為「蔡正元與張景森」的文章，提及「所以，即便他擔任過北市府都發局長、經建會主委，資歷豐厚，卻無法重返台大校園，原因就是出在他與業者利益有扯不清的關係」。

張景森事後提告妨害名譽並求償，澄清他從未向台大申請回任，當時會離開學校也是因為借調期滿，依法必須絕定從事公職還是教職，基於當時不能丟下時任台北市長的陳水扁就回台大，才會在86年間請辭學校專任教職，因此沒有回任問題，否認文章內所說「因利益糾葛而無法回任」。

吳子嘉辯稱，張景森與業者間利益不清而無法回任一事，在學界與業界流傳已久，但無法證實，而張景森學有專精、行政歷練完整，卻始終沒有回任台大城鄉所教職，理由眾說紛紜，加上張景森先前涉及廠商招待、圖利而被彈劾，因此他主觀認為張因和業者間利益不清而無法回任，應屬合理。

吳子嘉認為，他寫文章時，張景森擔任柯文哲政策總監，屬於公眾人物，操守廉潔與個人私德有關，更與柯文哲選情相連結，他寫文章討論張的操守，是評論有關公共利益的事項。

高院二審認為，張景森是於借調期滿時的1997年12月26日即向台大主動辭職，此客觀事實非不可查證，張涉嫌接受國揚公司招待的事件是1998年4月間因議員質詢才遭揭露，無從認為張景森主動向台大辭職，與該事件有任何關連。

高院審酌張景森涉足政治，籌劃、執行政府施政，行止受社會大眾檢視、評斷，應具較大容忍；吳子嘉從事媒體工作，監督政府針砭時政，言辭難免激動，考量雙方身分地位、經濟狀況，認為張景森請求賠償精神慰撫金200萬元、原審判命吳子嘉賠償80萬元過高，20萬元才適當；最高法院駁回上訴，全案確定。

張景森。圖／聯合報系資料照片
張景森。圖／聯合報系資料照片
吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

張景森 台大 吳子嘉

延伸閱讀

柯轉彎？健保若漲 北市補助跟漲

高市國小冷氣跳電停機1個月！網讚柯文哲先知 要陳其邁道歉

柯文哲打搶救牌！翡翠水情告急 呼籲民眾節約用水

柯文哲嗆說謊 王世堅：法院公證liar 憑什麼說人家說謊

相關新聞

梁崇銘弒母砍頭無罪遭撤銷 高院更一審裁定羈押三個月

男子梁崇銘吸毒後拿開山刀弒母，還將母親頭顱從12樓住處往下扔，一審認為他行凶時辨識行為能力降低，依殺直系血親尊親屬罪判無...

指張景森和業者利益不清回不去台大 吳子嘉確定賠20萬

美麗島電子報董事長吳子嘉2014年九合一大選期間，撰文評時任柯文哲競選政策總監的行政院政務委員張景森，指他因與建商利益糾...

賣「Infinite Power」衣服侵權？館長要賠格鬥家120萬

「館長」陳之漢販售印有「Infinite Power」字樣的商品，被格鬥家王怡天指控侵權，違反協議書約定，提告要求300...

被害者該原諒殺人犯嗎？修復式司法為何舉步艱難？

撇除被害人在審理程序中進行「修復式司法」可能衍生的拖延訴訟疑慮，刑事審理程序中如果要啟動修復式司法，第一個問題是：資源在哪裡？是要在法院既有的人力框架中，嵌入修復式司法需要的人力；還是尋求如中華修復協會等NGO團體的支援？

「經濟毒瘤三倍券」害萬物漲？法官護言論自由判不罰他

中央發放振興三倍券，高雄市李姓男子卻立刻唱衰「經濟毒瘤三倍券」，發文提到連鎖量販全聯麵條從88元調漲為99元、漲幅11%...

錢櫃大火釀6死練台生遭起訴 錢櫃：靜候司法調查

錢櫃（8359）林森店今年4月發生大火，帶走6條人命，而事後發現，消防設備被關閉是造成傷亡關鍵，錢櫃董事長練台生等7人也...

老母親摔破頭不報案？女兒被訴遺棄致死法院判無罪

馬姓女子報警指控胞兄為爭奪家產將母親推下樓梯害命，檢警偵辦案情逆轉，查出馬女報警前曾傳簡訊給牧師稱「媽媽摔下樓，關節變形...

涉案還偷拍公文辱罵員警「懶爛」 屏東地院判拘役20天

屏東一名施姓男子（24歲）今年初，因感情糾紛夥同4名友人，於屏東市某國小毆打兩名男子，警方陸續逮捕另外4名犯嫌並依妨害秩...

白天鴿子飛晚上賭客來 今拆違章鐵皮屋賭場

彰化縣溪州鄉舊湄村一處鴿舍除了鴿子飛去飛出，平時也有不少陌生面孔進出，引起當地居民注意，通報警方查緝，北斗警分局聲請搜索...

占捷運站出口擺攤挨罰3千 原民歌手丈夫提告抗罰失敗！

原住民歌手巴奈‧庫穗的丈夫依斯坦達霍松安‧那布前年在捷運台大醫院站出口擺攤宣傳原住民土地、轉型正義議題，被台北市府以妨礙...

夾娃娃機內有情趣按摩棒罰2萬 台主掰臉部按摩用被打臉

台南市府去年10月17日執行特定行業公共空間安全聯合稽查，在安平區查獲有夾娃娃機台供應按摩棒的情趣用品，經移請警方訪談，...

常洗澡洗到昏倒…熱水器害死情侶 房東判賠

歐姓男子出租套房，屋內裝瓦斯熱水器，吳姓女房客要求加裝強制排氣設備遭拒，與王姓男友洗澡時一氧化碳中毒身亡。歐因過失致死罪...

熱門新聞

中山高湖口服務區驚傳隨機砍人 看惡煞一眼遭砍3刀倒地

獨／館長槍擊案重大突破 檢警鎖定竹聯幫帶「中間人」調查

建國高架嚴重追撞 小貨車撞大貨車駕駛滿身血消防搶救

教官載姪女婿飛航墜大鵬灣雙亡 教官妻小須賠526萬

新北屁孩騎到桃園嗆聲 佔據車道還引燃信號彈火燒馬路

民眾驚慌閃避！北捷驚傳婦人持刀 警方獲報趕抵壓制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。