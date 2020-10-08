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涉案還偷拍公文辱罵員警「懶爛」 屏東地院判拘役20天
屏東一名施姓男子（24歲）今年初，因感情糾紛夥同4名友人，於屏東市某國小毆打兩名男子，警方陸續逮捕另外4名犯嫌並依妨害秩序罪移送，並通知施男到案。施男到案後，因偷拍派出所內公文，還辱罵員警「這邊的警察很懶爛」。事後法院將他依侮辱公務員罪，判處拘役20天，得易科罰金。
據了解，今年初，施男因感情糾紛夥同4名友人，於屏東市某國小毆打兩名男子，事後，施男逃離現場，警方依妨害秩序罪陸續逮捕4人，並通知施男到案說明。
施男接獲通知後，至屏東警分局民和派出所說明案情，過程中，施拿手機偷拍派出所內的公文，遭員警發現並制止，但施竟在派出所內，透過電話向父親以台語辱罵員警，「這邊的警察很懶爛」。
隨後，警方除針對施男先前鬥毆事件的妨害秩序罪移送，另由屏東地方法院依侮辱公務員罪將他判處他拘役20天，得易科罰金，並緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並在判決確定後，一年內須接受2次法治教育。
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