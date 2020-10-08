白天鴿子飛晚上賭客來 今拆違章鐵皮屋賭場

彰化縣溪州鄉舊湄村一處鴿舍除了鴿子飛去飛出，平時也有不少陌生面孔進出，引起當地居民注意，通報警方查緝，北斗警分局聲請搜索票查獲職業賭場，並報請縣政府協同水、電等單位，今天執行斷水斷電和拆除鐵皮屋。

警方調查，職業賭場隱身在舊湄村一座庭園造景的樹林裡鐵皮屋，鴿舍緊鄰屋邊，十分隱密，因越晚人越多出入，有違採買造景花木應該白天才能看清楚的常理，警方觀察一段時間，發現是職業賭場，場主雇請專人把風和裝設多組錄影監視器。

警方10月5日持彰化地方法院核發的搜索票，晚上前往「抄場」，查獲劉姓等3名職業賭場人員和40多名中年大叔賭客，查扣賭資約22萬餘元。劉男等職業賭場人員供稱，賭客每贏1000元，賭場抽頭30元。

北斗警分局報請彰化縣政府清查賭場鐵皮屋是否是違建，結果縣府認定為違建，北斗警分局今天會同縣府、台水、台電、溪州鄉公所和營造公司，今天以第三方警政策略執行方式完成拆除。