聽新聞
test
0:00 / 0:00
白天鴿子飛晚上賭客來 今拆違章鐵皮屋賭場
彰化縣溪州鄉舊湄村一處鴿舍除了鴿子飛去飛出，平時也有不少陌生面孔進出，引起當地居民注意，通報警方查緝，北斗警分局聲請搜索票查獲職業賭場，並報請縣政府協同水、電等單位，今天執行斷水斷電和拆除鐵皮屋。
警方調查，職業賭場隱身在舊湄村一座庭園造景的樹林裡鐵皮屋，鴿舍緊鄰屋邊，十分隱密，因越晚人越多出入，有違採買造景花木應該白天才能看清楚的常理，警方觀察一段時間，發現是職業賭場，場主雇請專人把風和裝設多組錄影監視器。
警方10月5日持彰化地方法院核發的搜索票，晚上前往「抄場」，查獲劉姓等3名職業賭場人員和40多名中年大叔賭客，查扣賭資約22萬餘元。劉男等職業賭場人員供稱，賭客每贏1000元，賭場抽頭30元。
北斗警分局報請彰化縣政府清查賭場鐵皮屋是否是違建，結果縣府認定為違建，北斗警分局今天會同縣府、台水、台電、溪州鄉公所和營造公司，今天以第三方警政策略執行方式完成拆除。
北斗分局分局長謝錫釗表示，日後對於類似利用違章建築從事違法行為，將持續透過與其它單位橫向聯繫，達到「向上溯源、向下刨根」，擴大打擊效果，力求除惡務盡，落實警方打擊犯罪的決心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言