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占捷運站出口擺攤挨罰3千 原民歌手丈夫提告抗罰失敗！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

原住民歌手巴奈‧庫穗的丈夫依斯坦達霍松安‧那布前年在捷運台大醫院站出口擺攤宣傳原住民土地、轉型正義議題，被台北市府以妨礙旅客通行為由裁罰3000元，他不服提行政訴訟，一度獲勝訴，但被台北高等行政法院廢棄發回更審，台北地方法院更一審逆轉判依斯坦達霍松安‧那布敗訴，可上訴。

依斯坦達霍松安‧那布提告主張，他為追求原住民轉型正義，才在捷運站外提出訴求，展現憲法保障的言論自由，雖他使用的空間是捷運站出口平台，但有車站大門遮蔽，不是旅客通行通道，他沒有妨礙旅客通行。

台北市府抗辯，依斯坦達霍松安‧那布占據捷運站出口面積逾二分之一，足以影響旅客正常動線、緊急疏散，且依斯坦達霍松安‧那布抗爭對象是原住民族委員會，和捷運站沒有關聯，且他經多次勸導沒有離開，處分有理由。

台北地院一審認為，台北市政府收受依斯坦達霍松安‧那布訴願書後，交由不具管轄權限的交通部做成訴願決定，有所違誤，判依斯坦達霍松安‧那布勝訴，撤銷訴願決定；案件上訴，台北高等行政法院廢棄發回更審。

台北地院更一審指出，依斯坦達霍松安‧那布坦承2017年6月初開始在捷運出口平台擺攤宣傳，至被開罰為止已占用平台10個月；捷運出口平台除供旅客進出外，也兼具緊急疏散的功能，而依斯坦達霍松安‧那布經勸導仍不離去，市府為維持旅客通行順暢、車站安全而開罰無違誤，判決依斯坦達霍松安‧那布敗訴。

原住民歌手巴奈‧庫穗。圖／聯合報系資料照片
原住民歌手巴奈‧庫穗。圖／聯合報系資料照片

捷運 原住民

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