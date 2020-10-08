占捷運站出口擺攤挨罰3千 原民歌手丈夫提告抗罰失敗！

原住民歌手巴奈‧庫穗的丈夫依斯坦達霍松安‧那布前年在捷運台大醫院站出口擺攤宣傳原住民土地、轉型正義議題，被台北市府以妨礙旅客通行為由裁罰3000元，他不服提行政訴訟，一度獲勝訴，但被台北高等行政法院廢棄發回更審，台北地方法院更一審逆轉判依斯坦達霍松安‧那布敗訴，可上訴。

依斯坦達霍松安‧那布提告主張，他為追求原住民轉型正義，才在捷運站外提出訴求，展現憲法保障的言論自由，雖他使用的空間是捷運站出口平台，但有車站大門遮蔽，不是旅客通行通道，他沒有妨礙旅客通行。

台北市府抗辯，依斯坦達霍松安‧那布占據捷運站出口面積逾二分之一，足以影響旅客正常動線、緊急疏散，且依斯坦達霍松安‧那布抗爭對象是原住民族委員會，和捷運站沒有關聯，且他經多次勸導沒有離開，處分有理由。

台北地院一審認為，台北市政府收受依斯坦達霍松安‧那布訴願書後，交由不具管轄權限的交通部做成訴願決定，有所違誤，判依斯坦達霍松安‧那布勝訴，撤銷訴願決定；案件上訴，台北高等行政法院廢棄發回更審。