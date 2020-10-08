夾娃娃機內有情趣按摩棒罰2萬 台主掰臉部按摩用被打臉

台南市府去年10月17日執行特定行業公共空間安全聯合稽查，在安平區查獲有夾娃娃機台供應按摩棒的情趣用品，經移請警方訪談，社會局認已違反兒童及少年福利與權益保障法，對林姓台主裁罰2萬元，不服提起行政訴訟，他辯稱是臉部按摩器，而非情趣用品，法官當庭上網查詢該用品網頁，確是刺激陰部按摩棒，林當庭遭法官打臉認了，最後判他敗訴，得乖乖繳罰鍰。

林主張，取締人員所指出的按摩棒不是情趣按摩棒，而是臉部按摩器，且其構造也不是性器官的造型，何以認定是情趣商品。他表示，另個盒子只是兌換獎品的代夾物，內容並沒有裸露，外殼是一般盒子，裡面也是空盒，只是提供兌換商品用，何來情趣之實。

他認為，取締人員只有拍照取締，即認定商品的用途，過程太過草率；他指出，他有申請營利事業登記，營業項目為選物販賣機，該店採開放式沒有員工，所以沒有員工管制人員或限制年齡進入。

社會局指出，林以選物販賣機供應外包裝女性裸露，衣著、肢體動作及用語等圖文，整體觀之使一般人產生與性聯想的有害兒少身心健康色情物品，又無法辨識販賣對象，有警方對林所做調查訪談紀錄及選物販賣機內容物照片等可佐證，林已違反兒少法第43條第3項規定，並依同法第91條第4項規定，12月10日裁處2萬元罰鍰，依法有據。

台南地院認為，兩造爭點在於選物販賣機是否供應成人情趣用品？法官當庭向林委任律師確認其內容物是刺激陰部按摩棒的情趣用品，並提出該款產品的廣告頁面，法官當庭上網查閱確認，它確是情趣商品，而非林所辯稱臉部按摩器，令他啞口無言。