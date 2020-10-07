教官載姪女婿飛航墜大鵬灣雙亡 教官妻小須賠526萬

超輕航機教練柯銘修4年前駕機載姪女婿楊宗儒，卻墜入屏東大鵬灣潟湖釀雙亡，楊的4名家人對柯家、超輕飛行發展協會等求償，也對鵬管處、民航局提國賠。一審判柯銘修的繼承人等應賠626萬多元，高雄高分院二審認為，柯是受請託載楊，雙方也是姻親同感痛苦，酌減金額，改判賠526萬多元，仍可上訴。

這起意外發生於2015年3月16日，66歲退役機師、中華民國超輕飛行發展協會常務理事柯銘修，招待姪女婿楊宗儒架飛機遊大鵬灣潟湖，不料10點10分起飛，10點40分就被目擊垂直墜落潟湖，消防人員將兩人從水中救起，分別送輔英醫院、安泰醫院急救，不幸都不治。

楊宗儒的4名家人事後提告認為，事發地屬大鵬灣國家風景區管理處管理，相關空域飛行活動，則由鵬管處以BOT案交付大鵬灣公司，公司再委託超輕飛行發展協會執行，這些單位與駕駛員柯銘修、陸姓輕航機主都該負責任，而民航局怠於監督也有責，應賠4名家人共1023萬元。

一審依飛安會調查報告認定，此次飛行屬柯銘修搭載親屬及友人的私人活動，但當天第2趟飛行時，因跟前趟乘客體重相差30多公斤，載具總重、重心都不一樣，柯銘修沒執行載重平衡計算，才造成失速墜落，屬操作不當的人為疏失，判柯的繼承人3名妻小、陸姓輕航機主，要連帶賠楊的4名家人626萬元。

全案上訴後，二審合議庭認為楊家人沒先以書面向民航局請求協議，就起訴民事，不符起訴要件，另也沒舉證鵬管處、大鵬灣公司、飛行協會構成的侵權行為，此部分的國賠及求償都駁回。