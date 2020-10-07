防疫違規繳不起百萬罰單 3外籍人士驅逐出境

行政執行署副署長陳盈錦今天表示，各縣市衛生局就違反居家檢疫者，至今開出16張百萬罰單，其中3名東南亞外籍人士繳不出錢，以觀光簽證入境卻疑似違法打工，最終被驅逐出境。

新冠肺炎居家檢疫人數增加，為防止檢疫者趴趴走，各縣市衛生局紛紛祭出重罰，最高可裁罰新台幣100萬元。

陳盈錦今天接受電訪表示，各縣市衛生局就違反居家檢疫者，至今開出16張百萬罰單，10張移送行政執行署強制執行，其中包含3名來自東南亞國家的外籍人士，宜蘭1人、屏東2人。

陳盈錦說，3人在台灣都沒有財產可被執行，當初均以觀光簽證入境，卻疑似違法打工，經與移民署及衛生局溝通協調後，由行政執行署發出債權憑證交由衛生局保管，移民署依入出國及移民法將3人驅逐出境。未來3人如果來台，相關衛生局可追罰款。

此外，一對韓國籍夫妻來台觀光，違反居家檢疫規定，各遭高雄衛生局開罰15萬元，因沒繳遭到限制出境，2人清明節期間欲返韓，在桃園機場被攔截，2人經其韓國親人跨海匯款繳清，才獲放行。

另一方面，欠稅大戶部分，已故股市名人黃任中之子黃若谷仍是欠稅第一名，截至8月底為止，新待執行金額為新台幣31億多元，合力旺環保科技公司則積欠29億多元，排第2。