防疫違規繳不起百萬罰單 3外籍人士驅逐出境
行政執行署副署長陳盈錦今天表示，各縣市衛生局就違反居家檢疫者，至今開出16張百萬罰單，其中3名東南亞外籍人士繳不出錢，以觀光簽證入境卻疑似違法打工，最終被驅逐出境。
新冠肺炎居家檢疫人數增加，為防止檢疫者趴趴走，各縣市衛生局紛紛祭出重罰，最高可裁罰新台幣100萬元。
陳盈錦今天接受電訪表示，各縣市衛生局就違反居家檢疫者，至今開出16張百萬罰單，10張移送行政執行署強制執行，其中包含3名來自東南亞國家的外籍人士，宜蘭1人、屏東2人。
陳盈錦說，3人在台灣都沒有財產可被執行，當初均以觀光簽證入境，卻疑似違法打工，經與移民署及衛生局溝通協調後，由行政執行署發出債權憑證交由衛生局保管，移民署依入出國及移民法將3人驅逐出境。未來3人如果來台，相關衛生局可追罰款。
此外，一對韓國籍夫妻來台觀光，違反居家檢疫規定，各遭高雄衛生局開罰15萬元，因沒繳遭到限制出境，2人清明節期間欲返韓，在桃園機場被攔截，2人經其韓國親人跨海匯款繳清，才獲放行。
另一方面，欠稅大戶部分，已故股市名人黃任中之子黃若谷仍是欠稅第一名，截至8月底為止，新待執行金額為新台幣31億多元，合力旺環保科技公司則積欠29億多元，排第2。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言