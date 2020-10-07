纖維廢料棄置中彰郊區廠房空地 曲姓掮客收押

台中彰化多處空地廠房遭棄置玻璃纖維廢料，彰檢5日出動27名檢察官指揮搜索，查出長松收廢棄物卻未處理，由曲姓掮客等人傾倒於空地或廠房；檢方訊後，顧姓建材業者30萬交保，曲男聲押禁見獲准，其他4人請回。

彰化地檢署今天指出，日前有民眾發現台中市外埔區及彰化和美鎮、二水鄉等多處空地與廢棄廠房，遭不明人士棄置大量的玻璃纖維粉碎廢料，其中棄置在台中市外埔區的廢料因數量龐大，當地居民向台中市環保局檢舉，彰檢獲報介入偵辦。

檢方調查，位於桃園市的長松公司涉嫌收取玻璃以及印刷電路板業者產生的玻璃纖維廢棄物後，應回收廢棄物後需去化製作成粒料，再賣給建材業者加入混凝土作為建材，但長松公司卻直接透過曲姓掮客以及顧姓建材業者等人，尋找空地及閒置廠房傾倒廢棄物。

檢方進一步指出，長松公司收取每公噸2000元到3000元的玻璃纖維處理費用，卻勾結營造業者，簽立虛偽買賣與運輸合約，向環保機關進行不實申報。

彰化地檢署檢察官陳宗元組成專案小組，5日聯合桃園地檢署、台中地檢署等單位，出動27名檢察官，搜索16個處所，傳訊、拘提30多人到案說明。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成今天接受媒體聯訪時說，檢察官訊後，諭令顧姓建材業者30萬元交保，另外，曲姓掮客、長松工程公司羅姓負責人及簡姓清運業者等多人涉違反廢棄物清理法，且有串供、滅證之虞，檢方聲請羈押，法院裁定曲男收押禁見，其4人則請回。