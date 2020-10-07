揚言殺孩子、打斷親生女兒腿 法官准惡爸爸「被離婚」

高雄市莊姓男子婚後言語羞辱妻子、家暴孩子，夥同外人打斷親生女兒的腿；莊妻忍無可忍離家出走，獨力扶養一雙兒女成人。莊妻每每開口求離，男方就恐嚇揚言殺害子女，實在不堪長期精神虐待，決定向高雄少家法院訴請離婚，法官判准，還可上訴。

莊妻痛苦表示，結婚38年來，不時被丈夫穢語羞辱，兩個孩子更慘被拳腳相向；尤其女兒，被親爸夥同外人痛扁斷腿。為保平安，莊妻帶著兒女離家，痛心與莊男分居，母子三人相依為命度過好些年；這段日子以來，莊妻不時跟丈夫求離，但男方一聽到離婚，就激動地喊說要殺害子女威脅。

莊妻表示，夫妻分居20多年，早已沒有繼續維持婚姻的意願，丈夫更害她精神飽受痛苦及恐慌，難以期待彼此能繼續經營和諧幸福婚姻，向法院訴請離婚。

莊男始終未提出任何書狀陳述，言詞辯論庭當天也沒到場。家事庭法官認為，莊妻與孩子所說的內容大致相符，莊男沒提出反駁證據，採信莊妻說法。法官指出，莊男婚姻關係都已經面臨離婚訴訟重大危機，卻仍不出面與妻子商談彌補、維繫婚姻，可見他漠視夫妻關係，夫妻難再溝通相處。