防疫違規不繳罰鍰 行政執行署追回1340萬
法務部行政執行署女行政執行官張雅惠今天表示，全國分署受理移送的防疫裁罰執行案件數是349件、5493萬元，有204件、1340萬元執行結案，清償件數比率高達58%。
行政執行署今天舉行茶會，法務部長蔡清祥表示，行政執行署成立20年以來累計的總徵起金額已達5788億元，他勉勵同仁在今年底將績效衝到6000億元。
張雅惠說，裁罰防疫是目前執行署的重點工作，截至今年9月30日為止，防疫裁罰案有973件，以違反居家檢疫、居家隔離占九成以上，已繳納罰鍰有5073萬2981元，清償比例近四成，未繳納而移送強制執行者，全國受理案件為349件，目前有1340萬元已執行完畢。
行政執行署表示，新北分署一位74歲陳姓婦人欠稅1300萬元，將財產贈子脫產，經法院裁准管收20天後，兒子籌錢繳清欠款；另，溫姓義務人賣肉羹賺上億元卻不繳稅，7度遷移戶籍並脫產，經聲請拘提管收9天後，溫的家屬也代為繳清1259萬元。
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