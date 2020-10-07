快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

防疫違規不繳罰鍰 行政執行署追回1340萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署女行政執行官張雅惠今天表示，全國分署受理移送的防疫裁罰執行案件數是349件、5493萬元，有204件、1340萬元執行結案，清償件數比率高達58%。

行政執行署今天舉行茶會，法務部長蔡清祥表示，行政執行署成立20年以來累計的總徵起金額已達5788億元，他勉勵同仁在今年底將績效衝到6000億元。

張雅惠說，裁罰防疫是目前執行署的重點工作，截至今年9月30日為止，防疫裁罰案有973件，以違反居家檢疫、居家隔離占九成以上，已繳納罰鍰有5073萬2981元，清償比例近四成，未繳納而移送強制執行者，全國受理案件為349件，目前有1340萬元已執行完畢。

行政執行署表示，新北分署一位74歲陳姓婦人欠稅1300萬元，將財產贈子脫產，經法院裁准管收20天後，兒子籌錢繳清欠款；另，溫姓義務人賣肉羹賺上億元卻不繳稅，7度遷移戶籍並脫產，經聲請拘提管收9天後，溫的家屬也代為繳清1259萬元。

行政執行署行政執行官張雅惠。記者王聖藜/攝影
行政執行署行政執行官張雅惠。記者王聖藜/攝影

法務部 居家檢疫 新北

延伸閱讀

兒科急診病床占床100％ 張上淳：國人防疫確實鬆懈了

中秋後又有連假 韓國濟州等觀光地仍高強度防疫

民團盼比照短期商務客模式 讓跨國伴侶有條件來台

中山附醫兒科病床爆滿 北市聯醫：住院人數確實有增加

相關新聞

上元堡輪海上駁油給北韓近3千噸 我國船東等3人起訴

聯合國安理會制裁北韓發展核武，禁止輸出石油產品到北韓，但我國業者涉以「上元堡輪」，兩度在公海駁油給北韓船隻，總計供應27...

外傳籃球員張宗憲吸大麻菸獲緩起訴處分？全案尚未偵結

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今年7月15日清晨在北市被警方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防...

影／遊客吃罰單辱警：阿斯巴辣 被制伏反控執法過當全身傷

台北市劉姓男子3日前往台中市遊玩時，在中區台灣大道、綠川東街闖紅燈，遭第一警分局吳姓警員攔下告發，劉拿了罰單後，疑有罵髒...

揚言殺孩子、打斷親生女兒腿 法官准惡爸爸「被離婚」

高雄市莊姓男子婚後言語羞辱妻子、家暴孩子，夥同外人打斷親生女兒的腿；莊妻忍無可忍離家出走，獨力扶養一雙兒女成人。莊妻每每...

防疫違規不繳罰鍰 行政執行署追回1340萬

法務部行政執行署女行政執行官張雅惠今天表示，全國分署受理移送的防疫裁罰執行案件數是349件、5493萬元，有204件、1...

逆轉！跟蹤怪客「護花」遭法辦　到案反吿女子男友傷害

30歲范姓男子因愛慕20歲林姓女子，今天凌晨1時許跟蹤林女返家，使其心生畏懼，叫來洪姓男友到場解圍，警方介入後，今午依社...

高雄全套店收三倍券 更自製「振興折200券」拚回頭客

高雄市苓雅區建國一路1間按摩會館，涉以每節1700元提供「全套」性服務，店家還接受持政府發行的振興三倍券來消費，更另自製...

烏克蘭找代理孕母 夫妻涉居間介紹門路挨告 法院判無罪

吳姓女子和丈夫林姓男子，去年介紹朋友曾姓、呂姓夫妻，飛往烏克蘭找代理孕母產子，遭曾、呂提告指控，簽約並支付約81萬元台幣...

打擊新興犯罪須立科技偵查法 檢：設計避免權力遭濫用

法務部科技偵查法草案引發爭議，新時代法律學社今日上午舉辦「科技偵查與人權保障」研討會，清大科技法律所連孟琦助理教授提出外...

研議「科技偵查及保障法」草案 法界呼籲應適度提高法官保留密度

法務部科技偵查法草案引發爭議，新時代法律學社今日上午舉辦「科技偵查與人權保障」研討會，政大法律系教授楊雲驊教授代表新時代...

酒駕致傷亡先關三天遭批民粹 司法院、內政部都不挺

立法院內政委員會今審查「社會秩序維護法」修正草案。國民黨立委魯明哲、許淑華提案，毒駕或酒駕致人重傷、死亡者，先拘留三天並...

北市萬華談判械鬥殺死人 凶嫌裁定羈押禁見

林姓男子前天凌晨在台北市萬華區遭人持刀捅傷胸口、腹部，心臟被刺穿，送醫不治，警方逮捕朱姓嫌犯，移送台北地檢署由檢察官聲押...

熱門新聞

「免帶冰爪」害男身亡 遺孀靈堂痛毆領隊反遭求償531萬

中山高湖口服務區驚傳隨機砍人 看惡煞一眼遭砍3刀倒地

法官誠心問砍人120刀判12年覺太重嗎？ 凶手當庭撤上訴

建國高架嚴重追撞 小貨車撞大貨車駕駛滿身血消防搶救

祖父對未滿12歲孫女性侵害懷孕 檢察官起訴、村民圍堵

高雄警分局派出所長酒駕與民眾發生車禍 火速被拔官

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。