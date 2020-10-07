高雄全套店收三倍券 更自製「振興折200券」拚回頭客

高雄市苓雅區建國一路1間按摩會館，涉以每節1700元提供「全套」性服務，店家還接受持政府發行的振興三倍券來消費，更另自製「振興折扣200元券」，讓客人下一次使用能減價。警方今年8月搜索，並將劉姓負責人等2人送辦，高雄地檢署偵結，依圖利容留女子與他人為性交行為罪嫌起訴。

檢方查出，劉姓男子（23歲）自今年3月起擔任高雄苓雅區建國一路、位於2及3樓的按摩會館負責人，7月間再雇用蔡姓男子（33歲）負責顧櫃台，店內皆提供全套性服務，每節40分鐘、收費1700元，劉從中抽走500元，其餘則歸美容小姐。

警方接獲情資後，今年8月3日晚間7點20分持搜索票衝入店內，當場查獲1名男客跟陳姓女美容小姐在包廂內從事全套性交易；並同時扣得營業所得現金6700元、中華民國振興三倍券面額500元2張、店家自製「振興折扣200元券」8張、保險套6個、潤滑液2罐等證物。