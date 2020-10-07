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逆轉！跟蹤怪客「護花」遭法辦　到案反吿女子男友傷害

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

30歲范姓男子因愛慕20歲林姓女子，今天凌晨1時許跟蹤林女返家，使其心生畏懼，叫來洪姓男友到場解圍，警方介入後，今午依社會秩序維護法裁罰范男，另因洪男制止范男跟蹤林男過程中，一度拉扯范男，使其受擦挫傷，後續也將依傷害罪嫌傳辦洪男。

台北市萬華分局大理街派出所警方今晨1時許獲報，指稱有人深夜妨害案寧，經，派員查看後，發現2男1女正在爭吵，介入了解後發現，范男因愛慕林女，跟蹤她返家，使其心生畏懼，叫來洪姓男友到場解圍。

洪男到場後，出言制止范男，要他「別再跟了！」雙方因此發生口角爭執。當時有民眾將過程錄下，上傳臉書紛絲專頁發文，稱范男家住萬華區貴陽街上，長期跟蹤、偷拍女性，手機裡都是偷拍照片，已在地方出沒不下10次，是地方問題人物，即使報警也沒用，他會拿出身心障礙證明裝無辜，連警察也沒轍；此外，他隨身帶有辣椒水，對落單人士有危險性，呼籲附近居民要當心。

對此，警方調查，范男於今年3月18日也曾因跟蹤同一名林姓女子遭報警處理，經查並非轄內列管人士，今晨現場員警初步確認，並未發現范男身上有危險物品，手機內也無怪異照片。

警方表示，今天下午進一步通知相關人員到案，鑑於范男已是第2次跟蹤林女，詢後將依社會秩序維護法裁罰；另因洪男在制止范男的過程中，曾拖行、拉扯范男，導致范男身受擦挫傷，他已對洪男提告傷害，警方也將併送一條妨害自由。

今午警方通知洪男到案說明時，他因身體不適無法到案，警方將擇時將其傳辦。

警方呼籲，若民眾無正當理由跟追他人，經勸阻不聽，可依社會秩序維護法裁罰3000元以下罰緩；若行為舉止更誇張，如上前觸碰、推擠等，也可能觸犯性騷擾防治法，民眾勿因對他人的愛慕，以身觸法。另呼籲民眾若發現不法，切勿動用私刑，應交由權責機關依法處理較為妥適。

警方鑑於范男已是第2次跟蹤林女，詢後將依社會秩序維護法裁罰。記者李隆揆／翻攝
警方鑑於范男已是第2次跟蹤林女，詢後將依社會秩序維護法裁罰。記者李隆揆／翻攝

偷拍 警察

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