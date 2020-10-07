上元堡輪海上駁油給北韓近3千噸 我國船東等3人起訴

聯合國安理會制裁北韓發展核武，禁止輸出石油產品到北韓，但我國業者涉以「上元堡輪」，兩度在公海駁油給北韓船隻，總計供應2700多公噸；高雄地檢署前年10月查獲，認定駁油的對象都被指名為制裁對象，前天依違反資恐防制法等罪嫌，起訴黃姓船東、溫姓油商及吳姓船東代表。

檢方查出，住高雄黃姓男子（60歲）身兼港商瑞誠海運等多間公司負責人，也是巴拿馬籍油輪「上元堡輪」船東，黃與從事海上加油的萬源通公司負責人溫姓男子（48歲）合作，租出上元堡輪做海上駁油賺錢，黃可獲利潤2成當租金，溫另聘吳姓男子（43歲）當船東代表。

溫姓男子從國外購入石油後，2018年5月6日以1艘油輪載運1350公噸石油出海，卻謊報目的地香港，實際上開往公海，將油品轉運給上元堡輪，接著上元堡輪再不詳公海地點，駁油1317公噸給北韓油輪「SAEBYOL」。

同月9日又以相同手法，先用1艘油輪報運出口6400公噸石油，載到公海後將4100公噸輸送給上元堡輪，同月18日，上元寶輪於東海駁油1479公噸給北韓油輪「PAEK MA」。

雄檢去年10月指揮調查局航高站偵辦，但黃姓男子等人應訊辯稱，上元堡輪駁油的對象都是中國大陸人「梁總」安排的大陸船，未告知是北韓的船，也看不懂英文，不知道「PEAK MA」號輪是什麼意思。