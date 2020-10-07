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外傳籃球員張宗憲吸大麻菸獲緩起訴處分？全案尚未偵結

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今年7月15日清晨在北市被警方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。有專欄作家在臉書上發文，指張已獲緩起訴處分並須戒癮治療，本報記者查證，全案尚未偵結，北檢仍偵辦中。

曾參加ＮＢＡ選秀會，並具有ＣＢＡ、ＰＢＡ等職業籃球旅外經驗的張宗憲，在第十四季ＳＢＬ選秀會以狀元身分獲選，並在幫助富邦勇士隊拿下隊史首冠後、轉戰ＡＢＬ寶島夢想家，成為該隊的頭牌球星之一。

據了解，今年7月15日凌晨12點許，張宗憲搭乘計程車行經市民大道、安東街口時，被大安警分局臨檢點攔下，他當時坐後座沒有繫安全帶，加上駕駛搖下車窗後，員警聞到大麻味，被請下車盤查。

張宗憲交出身上攜帶的電子煙，警方現場試劑檢驗，發現煙油含有大麻成分，將他帶回警局詢問，依毒品罪嫌移送複訊。內勤檢察官訊後諭令限制住居、請回。張宗憲供稱，電子煙油是日前一場餐會場合中，「朋友的朋友給的」。

張宗憲被警方移送複訊後請求律師前來律見。律見至11點15分開庭，庭訊約25分鐘結束。內勤檢察官陳立儒諭令限制住居。張宗憲面對現場眾多媒體等候，在律師陪同之下步出地檢署，全程不發一語，並未向社會大眾致歉，隨即搭上白色奧迪離去。

今日凌晨，有專欄作家「圓球艾迪」在臉書上發文，指出張宗憲已經獲檢察官給予緩起訴處分，並須自費戒癮治療。經本報記者查證，全案尚未偵結，北檢仍偵辦中。

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今年7月15日清晨在北市被警方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。有專欄作家在臉書上發文，指張已獲緩起訴處分並須戒癮治療，經本報記者查證，全案尚未偵結，北檢仍偵辦中。圖／本報資料照。
有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今年7月15日清晨在北市被警方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。有專欄作家在臉書上發文，指張已獲緩起訴處分並須戒癮治療，經本報記者查證，全案尚未偵結，北檢仍偵辦中。圖／本報資料照。

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