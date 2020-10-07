科技偵查法草案 法界籲提高法官保留密度
科技偵查法草案引起各界討論。新時代法律學社今天發表聲明，表示科技偵查立法有必要性，但草案應加強程序保障規定，尤其是大幅提高法官保留密度。
新時代法律學社聲明指出，現代科技的發展，不該是讓罪犯得心應手，卻讓執法人員束手無策，科技偵查立法有其必要，一來賦予授權，與時俱進；二來納入管制，以免濫用。
聲明表示，科技偵查法草案應比照通訊保障及監察法模式，更名為「科技偵查及保障法」，草案應加強程序保障規定，尤其是大幅提高法官保留密度。
新時代法律學社認為，包含GPS追蹤器、無人機在內的科技偵查，宜採「相對法官保留」的立法原則，至少在使用超過2天以上時，即應取得法官令狀。目前法務部公告草案，於使用GPS追蹤2個月後始需經過法官核准，法官保留密度顯然太低。
聲明指出，草案第3章「設備端通訊監察」授權規定，目前草案第14條比照通保法第5、6條的列舉重罪原則，應進一步限縮列舉罪名，避免過度干預，立法方向宜採取比一般通訊監察更嚴格的重大罪名限制，並優先列舉國安重大犯罪，以截堵WeChat等通訊軟體監察的國安偵防漏洞。
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