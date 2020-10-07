快訊

諾貝爾化學獎揭曉！美法兩位女性科學家獲獎

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

科技偵查法草案 法界籲提高法官保留密度

中央社 / 台北7日電

科技偵查法草案引起各界討論。新時代法律學社今天發表聲明，表示科技偵查立法有必要性，但草案應加強程序保障規定，尤其是大幅提高法官保留密度。

新時代法律學社聲明指出，現代科技的發展，不該是讓罪犯得心應手，卻讓執法人員束手無策，科技偵查立法有其必要，一來賦予授權，與時俱進；二來納入管制，以免濫用。

聲明表示，科技偵查法草案應比照通訊保障及監察法模式，更名為「科技偵查及保障法」，草案應加強程序保障規定，尤其是大幅提高法官保留密度。

新時代法律學社認為，包含GPS追蹤器、無人機在內的科技偵查，宜採「相對法官保留」的立法原則，至少在使用超過2天以上時，即應取得法官令狀。目前法務部公告草案，於使用GPS追蹤2個月後始需經過法官核准，法官保留密度顯然太低。

聲明指出，草案第3章「設備端通訊監察」授權規定，目前草案第14條比照通保法第5、6條的列舉重罪原則，應進一步限縮列舉罪名，避免過度干預，立法方向宜採取比一般通訊監察更嚴格的重大罪名限制，並優先列舉國安重大犯罪，以截堵WeChat等通訊軟體監察的國安偵防漏洞。

科技偵查法 國安

延伸閱讀

法界：犯罪不斷進化 科技偵查有立法必要

打擊新興犯罪須立科技偵查法 檢：設計避免權力遭濫用

研議「科技偵查及保障法」草案 法界呼籲應適度提高法官保留密度

相關新聞

上元堡輪海上駁油給北韓近3千噸 我國船東等3人起訴

聯合國安理會制裁北韓發展核武，禁止輸出石油產品到北韓，但我國業者涉以「上元堡輪」，兩度在公海駁油給北韓船隻，總計供應27...

外傳籃球員張宗憲吸大麻菸獲緩起訴處分？全案尚未偵結

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今年7月15日清晨在北市被警方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防...

影／遊客吃罰單辱警：阿斯巴辣 被制伏反控執法過當全身傷

台北市劉姓男子3日前往台中市遊玩時，在中區台灣大道、綠川東街闖紅燈，遭第一警分局吳姓警員攔下告發，劉拿了罰單後，疑有罵髒...

烏克蘭找代理孕母 夫妻涉居間介紹門路挨告 法院判無罪

吳姓女子和丈夫林姓男子，去年介紹朋友曾姓、呂姓夫妻，飛往烏克蘭找代理孕母產子，遭曾、呂提告指控，簽約並支付約81萬元台幣...

打擊新興犯罪須立科技偵查法 檢：設計避免權力遭濫用

法務部科技偵查法草案引發爭議，新時代法律學社今日上午舉辦「科技偵查與人權保障」研討會，清大科技法律所連孟琦助理教授提出外...

研議「科技偵查及保障法」草案 法界呼籲應適度提高法官保留密度

法務部科技偵查法草案引發爭議，新時代法律學社今日上午舉辦「科技偵查與人權保障」研討會，政大法律系教授楊雲驊教授代表新時代...

酒駕致傷亡先關三天遭批民粹 司法院、內政部都不挺

立法院內政委員會今審查「社會秩序維護法」修正草案。國民黨立委魯明哲、許淑華提案，毒駕或酒駕致人重傷、死亡者，先拘留三天並...

北市萬華談判械鬥殺死人 凶嫌裁定羈押禁見

林姓男子前天凌晨在台北市萬華區遭人持刀捅傷胸口、腹部，心臟被刺穿，送醫不治，警方逮捕朱姓嫌犯，移送台北地檢署由檢察官聲押...

酒測值「剛好」0.25辯稱有誤差 法院不採信仍判他4月

桃園徐姓男子酒駕測出呼氣值每公升0.25毫克，「剛好」達到刑法公共危險門檻，他辯稱0.25是臨界值、有誤差，想重測被拒絕...

影／走過監獄一回 許家誠靠掌中劇重拾信心鼓勵更生人

曾走過迷惘的路，曾迷失過自己，雲林縣今日掌中劇團團長許家誠，臉上始終掛著微笑，耐心指導監獄學員布袋戲技藝，今天率領雲林第...

立委提酒駕致人死傷先關3天 內政部有疑慮

酒駕、毒駕猖獗，國民黨立委提案修社維法，明定酒駕、毒駕若造成死傷，應立即拘留3天。內政部次長邱昌嶽指出，社維法屬於事後實...

受刑人不服管教 拳打管理員臉頰再腳踹下體判拘役

王男因殺人未遂等案入獄服刑，在監執行刑後強制治療，7月間因不滿授課老師授課內容，擅自離開教室上廁所，經陳姓管理員發現後制...

熱門新聞

「免帶冰爪」害男身亡 遺孀靈堂痛毆領隊反遭求償531萬

影／畫面曝光！女大生為閃違停車 遭大貨車輾過殞命

中山高湖口服務區驚傳隨機砍人 看惡煞一眼遭砍3刀倒地

法官誠心問砍人120刀判12年覺太重嗎？ 凶手當庭撤上訴

建國高架嚴重追撞 小貨車撞大貨車駕駛滿身血消防搶救

影／台南殯儀館槍擊案 行刑式開槍影片曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。