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法界：犯罪不斷進化 科技偵查有立法必要

中央社 / 台北7日電

科技偵查法草案引起各界討論。多名檢察官律師及法律學者今天指出，犯罪不斷進化，偵查手段卻是完全落後，打擊犯罪不是只靠一腔熱血，科技偵查有立法的必要性。

新時代法律學社今天在台大校友會館舉辦「科技偵查與人權保障」研討會，由理事長、政大法律系教授楊雲驊主持，多名檢察官、律師、警官及法界學者出席。

清大科技法律研究所助理教授連孟琦指出，德國對侵害的隱私有程度的差別，所以有不同密度的法律保留設計，例如德國允許住宅監聽，審查密度就很高，但GPS就屬於中等程度的侵害，而有不同的法律保留設計。

台北地檢署檢察官蕭永昌指出，是否要立法授權管制科技偵查工具，與各項工具如何設計規範是兩層次的事，如立法授權偵查搜索，大家覺得沒有問題，但如何設計搜索的細節規範，則是可以妥善立法，不會因為細節難以設計，就直接說不應該立法授權偵查搜索。

蕭永昌提到，他承辦共諜案，犯嫌相關人等大量使用微信，使用後就立刻刪除，司法警察經常反映調查上的困難，尤其販毒和製毒集團都早已運用各種科技工具，如何有效防堵犯罪，更是科技偵查法有必要盡快立法的現實需求。

蕭永昌表示，與其反對科技偵查立法，應該把重點放在如何避免權力遭到濫用，如何妥善設計相關規範。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆表示，警方日前使用M化車找到被囚少女，倘若沒有M化車，如何找到這位少女。他認為相關立法規範是必要的，如何在法官保留原則下，賦予緊急處置權也是相對重要。

新北檢檢察官姜長志指出，犯罪是不斷進化的，但是偵查手段卻是完全落後，如果國家和人民希望檢察官、警察能發揮效能，有效打擊犯罪，就要提供跟上時代的工具，不可能又要馬兒跑，又要馬兒不吃草。

律師陳重言也肯定開啟討論科技偵查立法，他表示，這與通訊監察及保障法的法規標準和審查密度相近，而且草案有相近外國立法例可以參考，尤其德國對於科技偵查有相當完善的法制可以參考。

雲林地檢署檢察官施家榮指出，GPS到處都買得到，駭客有沒有使用沒有人知道，與其缺乏法律管制，還不如全盤檢討，設計完善立法。

他強調，要整體評估各種強制手段對隱私侵害程度的差異，有時候調病例可能比GPS探知的隱私更多，但是常常缺乏整體評估比較，每次只抓一種出來檢討，說立法設計沒有法官保留，就直接批判法治國要崩潰，這都是太過簡化的說法。

律師徐承蔭提醒，除了從被告角度，也要考慮從被害人的角度來思考，只有能保障被害人的國家，才能稱得上法治國。他接辦的強盜、殺人案件中，檢警蒐證時，遇到許多瓶頸。他提到，要打擊犯罪不是只靠一腔熱血，科技偵查有其立法必要，不是放著忽視不管，反而應該積極立法。

檢察官 律師

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