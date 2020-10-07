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烏克蘭找代理孕母 夫妻涉居間介紹門路挨告 法院判無罪

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

吳姓女子和丈夫林姓男子，去年介紹朋友曾姓、呂姓夫妻，飛往烏克蘭代理孕母產子，遭曾、呂提告指控，簽約並支付約81萬元台幣（約2萬7千美元）後，4人飛往烏克蘭，卻不聞不問，代孕計畫失敗。吳、林2人涉嫌犯居間介紹生殖細胞營利罪遭起訴，今日士林地院宣判2人均無罪。

起訴指出，吳、林夫妻在網路刊登烏克蘭人工生殖等訊息，招攬精子、卵子、代理孕母需求者，去年3月在新北汐止區，涉嫌居間介紹朋友曾、呂2人購買不詳烏克蘭女子卵子及商業代理孕母服務，要價約6萬3040美金（新台幣約189萬元）。

曾、呂2人拿出申請烏克蘭代理孕母合約書提告，指控網路瀏覽代理孕母計畫，主動聯繫吳、林，簽約後支付2萬7千元美金，去年8月4日，4人一起到烏克蘭後，吳、林隨即不聞不問，導致代孕計畫失敗。

法官認為，曾、呂申請代理孕母過程中，未和卵子提供者接觸，也沒有簽署卵子買賣或捐贈契約，而是透過烏克蘭當地診所接洽卵子提供者，吳、林無居間介紹與卵子提供者簽約。

吳、林供稱，曾、呂透過他人拜託告知烏克蘭代孕訊息，雙方是朋友關係，收了1萬2千元美金的簽約金，用來作為結婚認證、簽證費、住宿費，「根本沒賺錢反而賠錢」，1萬5千元美金是曾、呂直接付給烏克蘭當地仲介「完全沒經手」。

士林地院認為，吳、林雖然和曾、呂簽約，約定提供介紹至烏克蘭找代理孕母服務，且收下簽約金1萬2千元，且實際上陪同2人至烏克蘭與當地仲介Dmitry見面及簽約，隔天又陪同和烏克蘭不詳代理孕母簽約。

法官認定，無證據證明簽約金包含介紹特定診所醫師或卵子，與曾、呂簽約，實際上曾、呂也沒有和卵子提供者成立契約，吳、林的行為與人工生殖法規範要件有間，因此判決無罪。可上訴。

吳姓女子和丈夫林姓男子，去年介紹朋友曾姓、呂姓夫妻，飛往烏克蘭找代理孕母產子，遭曾、呂提告指控，簽約並支付約81萬元台幣（約2萬7千美元）後，4人飛往烏克蘭，卻不聞不問，代孕計畫失敗。吳、林2人涉嫌犯居間介紹生殖細胞營利罪遭起訴，今日士林地院宣判2人均無罪。示意圖。圖／ingimage
吳姓女子和丈夫林姓男子，去年介紹朋友曾姓、呂姓夫妻，飛往烏克蘭找代理孕母產子，遭曾、呂提告指控，簽約並支付約81萬元台幣（約2萬7千美元）後，4人飛往烏克蘭，卻不聞不問，代孕計畫失敗。吳、林2人涉嫌犯居間介紹生殖細胞營利罪遭起訴，今日士林地院宣判2人均無罪。示意圖。圖／ingimage

烏克蘭 代理孕母 夫妻

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