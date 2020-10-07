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遊客吃罰單辱警：阿斯巴辣 被制伏反控執法過當全身傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台北市劉姓男子3日前往台中市遊玩時，在中區台灣大道、綠川東街闖紅燈，遭第一警分局吳姓警員攔下告發，劉拿了罰單後，疑有罵髒字，還不斷挑釁警察「來抓我」，並在警員轉身時，罵了一句「阿斯巴辣」，警員認定是妨害公務現行犯，直接噴辣椒水後壓制在地，並依法移送，劉事後到醫院驗傷，並上網張貼驗傷單等相片，指控警員執法過當，「害我全身傷」；台中市第一警分局表示，已調查警員執勤時的密錄器，警員依法行政，並無執法過當情事。

台中市第一警分局副分局長周俊銘表示，被民眾指控的是分局繼中所的吳姓警員，擔任警職有2年多時間，經調查警員在執勤過程時的密錄器，認為該名遊客因不滿行人闖紅燈，而被警員開罰後，疑有罵髒字，還不斷挑釁警察「來抓我阿」，警員出聲制止，告知行為有觸法疑慮，但遊客在警員轉身背對時，罵了一句「阿斯巴辣（日語諧音：白目、兩光）」，警員聽到後認定該名遊客是妨害公務現行犯，直接以辣椒水、強制力逮捕。

周俊銘說，在壓制過程中，因該名遊客有掙扎的動作，所以可能因此而受傷，但根據密錄器，警員只有壓制的動作，過程中並無執法過當的情事，已公開密錄器影片，讓社會公評。全案已依妨害公務罪，移送該名遊客，檢方訊後1萬元交保。

該名遊客也在昨天晚上將驗傷單等照片，貼上臉書社團爆料公社，並以「台中警察執法過當害我全身是傷」為題，指控警方執法過當，他強調，警員自始就態度不佳，而且他是在警員轉身離去約10步外距離，隨口以一句口頭禪「阿斯巴辣」作為發洩，無意侮辱警員，但警員就直撲而來，還過量使用辣椒水，遭壓制過程造成他衣物破損、全身多處擦傷

台北市劉姓男子3日到台中市旅遊時，因闖紅燈吃罰單，劉因辱罵警員遭制伏送辦，他事後在臉書爆料，指控警員執法過當。圖／摘自臉書爆料公社
台北市劉姓男子3日到台中市旅遊時，因闖紅燈吃罰單，劉因辱罵警員遭制伏送辦，他事後在臉書爆料，指控警員執法過當。圖／摘自臉書爆料公社
台北市劉姓男子3日到台中市旅遊時，因闖紅燈吃罰單，劉因辱罵警員遭制伏送辦，他事後在臉書爆料，指控警員執法過當。圖／摘自臉書爆料公社
台北市劉姓男子3日到台中市旅遊時，因闖紅燈吃罰單，劉因辱罵警員遭制伏送辦，他事後在臉書爆料，指控警員執法過當。圖／摘自臉書爆料公社
台北市劉姓男子3日到台中市旅遊時，因闖紅燈吃罰單，劉因辱罵警員遭制伏送辦，他事後在臉書爆料，指控警員執法過當。圖／摘自臉書爆料公社
台北市劉姓男子3日到台中市旅遊時，因闖紅燈吃罰單，劉因辱罵警員遭制伏送辦，他事後在臉書爆料，指控警員執法過當。圖／摘自臉書爆料公社
台北市劉姓男子3日到台中市旅遊時，因闖紅燈吃罰單，劉因辱罵警員遭制伏送辦，他事後在臉書爆料，指控警員執法過當。記者陳宏睿／翻攝
台北市劉姓男子3日到台中市旅遊時，因闖紅燈吃罰單，劉因辱罵警員遭制伏送辦，他事後在臉書爆料，指控警員執法過當。記者陳宏睿／翻攝

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