檢討科技偵查法草案 法界呼籲應大幅提高法官保留密度

法務部科技偵查法草案引發爭議，新時代法律學社今日上午舉辦「科技偵查與人權保障」研討會，政大法律系教授楊雲驊教授代表新時代法律學社發表四項聲明，表示隨著犯罪手法發展，科技偵查立法有其必要，草案應大幅提高法官保留密度。

研討會由楊雲驊教授主持，清大科法所連孟琦助理教授報告，並由台北地檢署檢察官蕭永昌、新北地檢署檢察官姜長志、雲林地檢署檢察官施家榮、律師陳重言、律師徐承蔭、刑事警察局科技犯罪防制中心林建隆主任與談。

楊雲驊表示，最近法務部科技偵查法草案公布後，引起社會許多討論，在新時代科技的挑戰下，為了有效查緝毒品等重大犯罪，一部新的完善的科技偵查法規是有立法必要的，但如何兼顧人權保障，可以參考國外完善立法，縝密設計。

楊雲驊代表新時代法律學社發表四項聲明。第一、「現代科技的發展，不該是讓罪犯得心應手，卻讓執法人員束手無策！」科技偵查立法，有其必要：一來賦予授權，與時俱進；二來納入管制，以免濫用。

第二、《科技偵查法》草案應比照《通訊保障及監察法》模式，更名《科技偵查及保障法》，草案應加強程序保障規定，尤其是大幅提高法官保留密度。

第三、包含GPS追蹤器、無人機在內的監視目的之科技偵查，宜採「相對法官保留」立法原則；至少在使用超過2日以上時，即應取得法官令狀。目前法務部公告草案，於使用GPS追蹤2個月後始需經過法官核准，法官保留密度顯然太低，呼籲法務部從善如流，重新檢討草案第3條至第7條立法原則。