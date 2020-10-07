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北市萬華談判械鬥殺死人 凶嫌裁定羈押禁見
林姓男子前天凌晨在台北市萬華區遭人持刀捅傷胸口、腹部，心臟被刺穿，送醫不治，警方逮捕朱姓嫌犯，移送台北地檢署由檢察官聲押禁見；台北地院今天開庭審理，認朱嫌涉犯重罪、有串滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見。
死者林姓男子與22歲的朱姓嫌犯前天相約萬華區長順街談判，他與周姓女友、5名友人分別駕駛3輛車赴約，朱也找人助陣，朱等人一見林男現身就出手毆打，混亂中，朱持刀猛刺林男要害，林心臟當場被刺穿，雖送馬偕醫院搶救，但傷重不治。
警方昨天凌晨接獲情資指稱，萬華「龍山寺」前有男子神情恍惚、雙手有多處刀傷，前往查緝發現男子即朱嫌，逮捕朱到案；朱向警方坦承殺人，但拒絕夜間偵詢，檢方昨天聲押朱，法院今天開庭審理，裁定朱羈押禁見。
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