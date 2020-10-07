酒測值「剛好」0.25辯稱有誤差 法院不採信仍判他4月

桃園徐姓男子酒駕測出呼氣值每公升0.25毫克，「剛好」達到刑法公共危險門檻，他辯稱0.25是臨界值、有誤差，想重測被拒絕等，檢方以法律明文達0.25無誤差值可言，法院審酌，該酒測器在有效期限、次數內，而徐坦承酒後駕車，客觀上數字也達標，依公共危險罪判他4月，可上訴。

檢警調查，徐男（50歲）今年7月15日在餐廳喝600CC的啤酒開車上路，行經龜山區南祥路被警方攔查，測得呼氣值每公升0.25毫克，依公共危險罪嫌送辦。

徐坦承酒駕但矢口否認公共危險，辯稱第一次吹沒有數據，警察要他再吹一次是0.25，他認為0.25是臨界值，有誤差值，表示希望重測被警方拒絕，認為實際應沒有到0.25。

檢方查，法律明定「達」0.25的標準並無任何誤差值可言，且在完成飲酒時體內酒精量達罪高，隨後依代謝逐漸下降，另依交通部研究指出，體內酒精含量回推計算代謝率，每小時每公升為0.0628毫克，徐自稱酒測距離喝完酒約15分鐘，其酒測值約為0.27，依公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑。

法院審酌，當時使用的酒測值同年4月9日才通過標檢局檢定合格，有效期限制2021年4月30日，或使用次數達1000次，徐男測試案號為118號，可見測試在有效期限與有效次數內，堪任測試值應準確無誤。

法院指出，公共危險中不能安全駕駛罪屬於危險犯，不已發生具體危險為必要，以酒精濃度標準值作為判斷標準，以有效遏阻酒醉駕車事件，強調一般預防效果，而行為人飲酒認識體內酒精成分影響駕駛行為，對公眾往來有威脅，卻仍執意駕車，已滿足客觀要件。

也有學者認為，只須行為人認識其飲酒而故意駕車，不問能否安全駕駛，即已成罪，而酒精濃度達法定標準即可處罰，徐既已坦承喝啤酒後開車，且測出0.25，認定犯行明確，不採信其辯詞，依公共危險罪判他有期徒刑4月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康