影／走過監獄一回 許家誠靠掌中劇重拾信心鼓勵更生人

曾走過迷惘的路，曾迷失過自己，雲林縣今日掌中劇團團長許家誠，臉上始終掛著微笑，耐心指導監獄學員布袋戲技藝，今天率領雲林第二監獄傳統技藝班至虎尾鎮公演，他說，「我也走過同樣的路，希望用手掌的溫度，幫大家找回人生信心」。

天氣晴朗，白雲飄飄，虎尾雲林布袋戲館後方傳來陣陣布袋戲口白及特效聲，戲台上正賣力演出的，是來自雲林第二監獄傳統技藝班的辛苦結晶；指導老師、同時也是今日掌中劇團長許家誠說，今天上演的戲碼「嘉慶君戲遊台灣」是大家從零開始寫起的劇本，到走位、掌偶、特技、口白等各項細節，也皆出自團員之手。

「布袋戲的眉角很多」非一時半刻能學習而成的技藝，許家誠雙親本身是從掌中劇團起家，身在其中的他曾一度抗拒接下這份家業，直到因案進了監獄，雙親透過布袋戲鼓勵、支持著他，讓他重拾信心，開始學習掌中劇。

「學著學著，也學出興趣來了！」許家誠笑著說，「走偏的路，很難走；但走回來了，就不難。」兩年前他受邀到雲二監擔任布袋戲指導，用自己的人生經驗，幫助許多同學找到新技能，許家誠說，「有很多人都說以後還想跟著劇團四處巡演，我也盡力幫大家找機會登台演出，順利重返社會」，讓更生人活出新頁。

文化觀光處表演藝術科長沈郁琪表示，許家誠靠布袋戲翻轉人生的經驗，受到外界讚許，近年也和學校扎根特色計畫合作，到校園演出反毒、孝順等精彩掌中劇，逗趣又活潑的風格，也極受學生歡迎。

典獄長杞炎烈表示，雲二監傳統技藝班成立13年，2014起對外參與偶戲節公演，能到戶外表演，「不僅是同學很好的展現機會，更能給予他們努力下去的動力」。