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受刑人不服管教 拳打管理員臉頰再腳踹下體判拘役
王男因殺人未遂等案入獄服刑，在監執行刑後強制治療，7月間因不滿授課老師授課內容，擅自離開教室上廁所，經陳姓管理員發現後制止，王以左手揮拳毆打陳的右臉頰，又以左腳踢踹陳的下體，王男犯後向陳道歉並取得諒解，台中地院依妨害公務罪將王男判處拘役50日，得易科罰金。可上訴。
判決書指出，王男因殺人未遂、強盜、傷害等案，被判刑10餘年至台中監服刑，至去年10月26日執行完畢，再接續執行刑後強制治療迄今。
至今年7月10日上午11時，王男在法務部矯正署台中監獄信區強制治療中心上課時，因不滿授課教師授課內容，且擅自離開教室前往如廁，經值勤戒護科陳姓管理員發現並出面制止，因而心生不悅，
王男當場以左手揮拳毆打陳姓管理員的右臉頰，又以左腳踢踹陳的下體，致陳受有臉部、下巴挫傷與擦傷、生殖器官挫傷等傷害(傷害部分未據告訴)，以此強暴方式妨害管理員執行戒護職務。經其他管理員共同面將王男合力制伏。
法官審酌，王男出拳揮打陳姓管理員的右臉頰，及以左腳踢踹其下體，妨害公務員執行職務，顯見其漠視公權力，但念及王男坦承犯行，且已於偵訊時當場向陳道歉並取得諒解，遂判處拘役50日，以資懲儆。
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