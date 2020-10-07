房仲業者酒駕車禍辯代駕下班才自駕 同車朋友也吃罰單

房仲業者梁姓男子今天上午開車撞上分隔島護欄，警方發現他和另名朋友車禍後躺在車內睡覺 ，叫他下車聞到滿身酒氣，對他酒測後發覺他涉嫌酒駕。他稱一早要去地政事務所辦事，附近旅館客滿，代駕也已經下班才自己開車上路。警方將他依公共危險罪嫌移送法辦，同車朋友也吃罰單。

據了解，今天上午7點多，梁姓男子（30歲）載朋友周姓男子（30歲）開車路過高雄市三民區博愛一路與博仁路口，因不勝酒力，撞上分隔島，高雄市警三民一分局據報，員警趕去車禍現場，發現他和朋友坐在車內呼呼大睡，員警敲車窗才叫醒他們。

梁姓男子一下車，員警就聞到酒氣，對他酒測後，發現酒測值0.5毫克，逮捕他帶回派出所，並依道路交通管理處罰條例，對同車的周姓男子開罰單，可罰600元到3000元。

梁涉酒駕被捕後，稱他凌晨在左營區的酒吧，與朋友喝酒，尋找附近旅店都客滿，電詢代駕客服電話又回覆代客駕駛已下班，因上午要到三民區地政事務所辦房產塗銷，想到地政所附近的停車場休息，途中才失控撞安全島。梁懊悔不已，他朋友也因同車吃罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康