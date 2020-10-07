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收容人挾持管理員企圖逃獄 南投地檢署今勘驗偵辦
南投看守所2名收容人中秋節當天假裝打架，利用磨尖的塑膠筷挾持管理員企圖脫逃，雖然迅速被制伏，但扭打過程造成4名管理員輕傷，南投地檢署檢察官今天前往看守所調查，並帶回當天監視畫面和塑膠筷等相關證物，將依涉嫌脫逃、妨害公務、傷害等罪，追究2名收容人責任。
南投地檢署表示，針對看守所管理員遭挾持並受傷，檢察長張曉雯致電南投看守所關切受傷管理員狀況，南投看守所長于淑華也到地檢署報告處理經過，張曉雯指示分案並指派檢察官調查。
黃姓、許姓兩名收容人因為想念家人和服刑期長等原因，由黃姓策劃企圖挾持管理員脫逃，10月1日中午兩人假裝打架，趁謝姓管理員進入處理時，以磨尖的塑膠筷控制謝姓管理員，但隨即被趕到4名管理員噴辣椒水制伏，過程中謝姓管理員頸部被劃傷，也被噴到辣椒水，另外3名管理員也在扭打過程中受傷。
許、黃兩名收容人涉嫌脫逃未遂、妨害公務、傷害，檢察官已到看守所勘查，並帶回監視畫面、塑膠筷等物證，南投地檢署表示，從嚴從速從重偵辦，不容許收容人挑戰公權力，也維護公務員執行職務安全和尊嚴。
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