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上萬噸事業廢棄物亂丟中彰投 環保掮客羈押、業者交保

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署與桃檢、中檢聯合查獲長松工程實業公司涉嫌受多家廠委託處理玻璃纖維事業廢棄物，卻未依規定回收再利用，而是交由環保掮客曲男與福盈建材公司顧姓負責人再將廢棄物運往彰化、台中、南投等地違法棄置約上萬噸，彰化地檢署依違反廢棄物清理法將曲姓環保掮客聲押禁見獲准，顧姓負責人以30萬交保。

彰化地檢署獲報，彰化及南投、臺中有多處土地、空廠房遭人堆置大量不明廢棄物，引起附近居民抗議並向環保單位檢舉，彰檢即派檢察官陳宗元組成專案小組偵辦。

彰檢專案小組並會同桃園地檢署及臺中地檢署指揮保七總隊第三大隊第二中隊、彰化縣警察局科技偵查隊、臺中市調查處及本署專案組檢察事務官，及會同行政院環保署環境督察總隊中區、北區環境督察大隊及彰化縣環保局、財政部賦稅署等機關，發動搜索16處所，搜索範圍遍及彰化縣、臺中市、桃園市、南投縣等縣市，傳訊及拘提被告30餘人到案說明。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，調查發現長松工程實業公司為再利用機構，受多家廠商委託，以每公噸2000至3000元不等費用回收玻璃纖維事業廢棄物，卻未依再利用辦法為合法利用程序，為求去化竟與不法營造業者勾結簽立虛偽買賣合約、運輸合約等資料，表示收受的廢棄物均已再利用、處理完畢。

但實際上卻交由環保掮客曲男與福盈建材公司顧姓負責人共謀，將仍有危害環境的廢棄物棄置、掩埋或回填於彰化縣和美鎮、二水鄉、臺中市外埔區、南投縣草屯鎮等地，嚴重汙染危害環境，初估棄置廢棄物高達上萬公噸。此外，並查得另有2家事業廢棄物處理機構，疑有以同一不法方式賺取廢棄物處理費牟利情事。

檢察官訊問後，認環保犯罪掮客曲男、福盈建材公司顧姓負責人、長松公司負責人羅男、清運業者簡男等6人涉有違反廢棄物清理法罪嫌，曲男犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准，顧男則30萬元交保，其餘被告罪嫌重大，但無羈押必要而請回。

彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於南投名間等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於南投名間等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於南投草屯等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於南投草屯等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於彰化縣和美鎮廠房內等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於彰化縣和美鎮廠房內等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於台中外埔等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於台中外埔等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於台中外埔等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於台中外埔等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於彰化縣二水鄉等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供
彰檢、桃檢、中檢跨域聯合偵辦廢棄物處理廠將上萬公噸未經合法處理的事業廢棄物，棄置於彰化縣二水鄉等中部地區的環保犯罪案。圖／彰化地檢署提供

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