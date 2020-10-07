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熱水器害情侶「洗澡常昏倒」喪命 房東判1年刑、賠錢

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

房東歐澄淵出租台北市中山區的套房，套房加裝鋁窗，瓦斯熱水器卻裝在裡頭，吳姓女房客向歐要求加裝強制排氣設備遭拒。2018年2月26日，吳女和王姓男友在浴室洗澡，因陽台衣櫃、雜物堆置，影響空氣流通，鋁窗僅開啟一縫隙，熱水器燃燒瓦斯不完全產生一氧化碳，兩人窒息而死。歐被依過失致死罪判刑1年定讞。王的父母求償，一審判歐應賠償453萬餘元，但高等法院改判王的父母各得求償160萬488元、264萬4321元。

歐澄淵曾任資訊工程相關技術人員，現已經退休，除了收租外，偶爾從事機場接送服務。歐坦承出租3處套房，其中吳女2011年9月30日就承租，她也知道陽台有加裝鋁窗，他辯稱「從未接獲吳女要求加裝強制排氣設備的電話」。

歐在偵查中自承，有告訴房客使用瓦斯熱水器的安全規範，比如說開瓦斯要開窗戶讓空氣對流，也有跟吳女說「陽台不能當衣櫃用」，曬衣服要保持陽台通風，使用瓦斯時，要把阻礙空氣流通的東西排除。北院刑事庭認為歐知悉負有相關注意義務，而改裝其他動力熱水器、強制排氣型熱水器或加裝排氣管、排氣風機都很簡單，並無不能注意情事，他卻不改善。

證人證述，吳女一直說「常常在冬天洗澡洗到昏倒」，懷疑熱水器問題，有請大台北瓦斯等人查看，來看的人說要裝強制排氣。吳女曾打電話給房東，但房東只願意付修熱水器的錢，不願意加裝強制排氣。北院考量歐澄淵沒注意提供的熱水器設備和環境的安全，害死兩命，但死者也有疏忽、沒將鋁窗敞開保持通風，因此判歐1年徒刑；高院雖撤銷改判，但仍維持相同刑度，最高法院上月16日駁回。

民事部分，北院考量歐害死兩命，但王姓死者也有疏忽、沒保持通風，應負10％過失責任，歐應負90％，判歐賠償453萬餘元。

歐澄淵不服而上訴，高院認為兩名死者一氧化碳中毒窒息死亡與歐的過失有相當因果關係，王的父母自然可以求償。

高院民庭計算，王婦可以請求賠償殯葬費用27萬8320元、精神慰撫金150萬元，共計177萬8320 元，王母得請求賠償扶養費143萬8134元、精神慰撫金150萬元，共計293萬8134元。因王姓死者使用熱水器時沒開啟鋁窗通風，有10％過失責任，父母也須承擔這10％的責任，所以王的父、母分別得向歐澄淵請求160萬488元、264萬4321元。

房東歐澄淵出租台北市中山區的套房，套房加裝鋁窗，瓦斯熱水器卻裝在裡頭，兩名房客窒息而死。示意圖／聯合報系資料照片
房東歐澄淵出租台北市中山區的套房，套房加裝鋁窗，瓦斯熱水器卻裝在裡頭，兩名房客窒息而死。示意圖／聯合報系資料照片

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