反年改八百壯士成員遭斷指提告 保六總隊警員獲不起訴

退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。當天在陳抗現場的退役上校陳咸嶽，左手小指被油壓剪剪斷，他懷疑是保六總隊的林姓警員所為，提告過失傷害罪。台北地檢署勘驗錄影畫面，現場一片混亂，無法確認是誰動手，今依罪嫌不足，不起訴林男。

前年4月25日，立法院外交及國防委員會舉行攸關軍人改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍改案）公聽會，隔天將進行軍改案詢答，朝野黨團各自動員備戰。

退伍軍人團體「八百壯士」下午在立法院外展開護憲維權誓師大會，並於3時許遊行，當遊行隊伍行經立法院大門時，企圖闖入立法院內，與警方爆發數次推擠衝突。

事後，陸官47期（67年班）陳咸嶽指出，自己左手小指遭油壓剪剪斷，露出鮮血與白骨，因為是粉碎性骨折，無法接回，對保六總隊提告。不過，檢方查不出究竟手指是遭誰剪斷，將全案簽結。

陳男不服，檢視相關新聞報導畫面，發現清楚拍到保六總隊林姓警員曾經拿著油壓剪出現，再度向北檢提告林男涉嫌過失傷害罪，另針對保六總隊提出國賠訴訟，法院審理中。

檢方偵查時，林男否認剪斷陳男手指，供稱當天確實身在陳抗現場，但陳男受傷時間是當日下午3時許，那時他不在陳男受傷地點，且陳男提出出現他身影的新聞報導截圖，時間點是下午4時許，時間點完全對不上。