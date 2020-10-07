老公與小三否認至摩鐵嘿咻 LINE傳下體照連帶賠10萬

連女指控丈夫謝男與江女婚外情，至摩鐵嘿咻，經連女請求損害賠償，謝、江辯至摩鐵純聊天，法官以謝傳送生殖器照片給江女觀看，姑不論兩人是否有性交行為或親密舉動，惟謝傳送生殖器照片予江觀看，明顯已有逾越已婚男女正常交誼親暱行為，侵害連女的配偶權，判謝與江連帶賠償10萬元。可上訴。

連女主張，她與丈夫謝男育有2名子女，江女明知謝為有配偶的人，竟於去年6月6日至摩鐵發生性交行為，兩人被依妨害家庭罪起訴，卻因刑法第239條通姦罪之處罰業經大法官釋字第554號宣告違憲而失效，謝、江因此獲得免訴判決。

但謝男違背婚姻忠誠義務，而江女明知謝為有配偶的人，仍謝發生親密關係，嚴重侵害連的配偶權，造成她精神上痛苦難堪，請求謝男、江女連帶賠償慰撫金100萬元。

謝男與江女否認有發生性交行為，辯稱只是聊天的朋友而已。法官調閱偵查卷宗，連女提出告訴證據僅有連女與謝對話錄音檔及譯文、連女與江女LINE對話紀錄，謝、江雖向連女坦承曾發生性交行為，但於警察調查及檢察官偵訊時，均否認有發生性交行為，且經檢察官調閱摩鐵監視器影像及住宿紀錄查無所獲，難認謝、江有發生性交行為事實存在。

但依連女提出與江女LINE對話紀錄中，可以查知謝與江女間曾有密切的交往關係，謝傳送生殖器照片供江觀看，姑不論兩人是否有性交行為或親密舉動，惟謝傳送生殖器照片江觀看，明顯已有逾越已婚男女正常交誼親暱行為，所以，連女主張謝、江侵害她的配偶權，自堪採信。

法官審酌雙方身分、地位、經濟能力，謝、江侵害連女配偶權，精神上受有痛苦等情狀，認連女請求謝、江連帶賠償損害即慰撫金以10萬元為適當。