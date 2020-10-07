快訊

試探歐盟底線？土耳其對決法國＋希臘的「地中海風暴」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公與小三否認至摩鐵嘿咻 LINE傳下體照連帶賠10萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

連女指控丈夫謝男與江女婚外情，至摩鐵嘿咻，經連女請求損害賠償，謝、江辯至摩鐵純聊天，法官以謝傳送生殖器照片給江女觀看，姑不論兩人是否有性交行為或親密舉動，惟謝傳送生殖器照片予江觀看，明顯已有逾越已婚男女正常交誼親暱行為，侵害連女的配偶權，判謝與江連帶賠償10萬元。可上訴。

連女主張，她與丈夫謝男育有2名子女，江女明知謝為有配偶的人，竟於去年6月6日至摩鐵發生性交行為，兩人被依妨害家庭罪起訴，卻因刑法第239條通姦罪之處罰業經大法官釋字第554號宣告違憲而失效，謝、江因此獲得免訴判決。

但謝男違背婚姻忠誠義務，而江女明知謝為有配偶的人，仍謝發生親密關係，嚴重侵害連的配偶權，造成她精神上痛苦難堪，請求謝男、江女連帶賠償慰撫金100萬元。

謝男與江女否認有發生性交行為，辯稱只是聊天的朋友而已。法官調閱偵查卷宗，連女提出告訴證據僅有連女與謝對話錄音檔及譯文、連女與江女LINE對話紀錄，謝、江雖向連女坦承曾發生性交行為，但於警察調查及檢察官偵訊時，均否認有發生性交行為，且經檢察官調閱摩鐵監視器影像及住宿紀錄查無所獲，難認謝、江有發生性交行為事實存在。

但依連女提出與江女LINE對話紀錄中，可以查知謝與江女間曾有密切的交往關係，謝傳送生殖器照片供江觀看，姑不論兩人是否有性交行為或親密舉動，惟謝傳送生殖器照片江觀看，明顯已有逾越已婚男女正常交誼親暱行為，所以，連女主張謝、江侵害她的配偶權，自堪採信。

法官審酌雙方身分、地位、經濟能力，謝、江侵害連女配偶權，精神上受有痛苦等情狀，認連女請求謝、江連帶賠償損害即慰撫金以10萬元為適當。

連女指控丈夫謝男與江女婚外情，至摩鐵嘿咻，經連女請求損害賠償，謝、江辯至摩鐵純聊天，法官以謝傳送生殖器照片給江女觀看，判謝與江連帶賠償連女10萬元。圖／本報資料照
連女指控丈夫謝男與江女婚外情，至摩鐵嘿咻，經連女請求損害賠償，謝、江辯至摩鐵純聊天，法官以謝傳送生殖器照片給江女觀看，判謝與江連帶賠償連女10萬元。圖／本報資料照

延伸閱讀

LINE瘋傳「肯德基送零食桶」連結！官方急澄清：勿點！

已婚警官與女友出國旅遊、上摩鐵被抓 法官判賠35萬

人夫帶小三上摩鐵嘿咻 大老婆聽到超鹹濕對話崩潰

包養網站約兩妹上摩鐵 男裝燙傷穿壓力衣遮臉下手洗劫

相關新聞

影／走過監獄一回 許家誠靠掌中劇重拾信心鼓勵更生人

曾走過迷惘的路，曾迷失過自己，雲林縣今日掌中劇團團長許家誠，臉上始終掛著微笑，耐心指導監獄學員布袋戲技藝，今天率領雲林第...

立委提酒駕致人死傷先關3天 內政部有疑慮

酒駕、毒駕猖獗，國民黨立委提案修社維法，明定酒駕、毒駕若造成死傷，應立即拘留3天。內政部次長邱昌嶽指出，社維法屬於事後實...

受刑人不服管教 拳打管理員臉頰再腳踹下體判拘役

王男因殺人未遂等案入獄服刑，在監執行刑後強制治療，7月間因不滿授課老師授課內容，擅自離開教室上廁所，經陳姓管理員發現後制...

房仲業者酒駕車禍辯代駕下班才自駕 同車朋友也吃罰單

房仲業者梁姓男子今天上午開車撞上分隔島護欄，警方發現他和另名朋友車禍後躺在車內睡覺 ，叫他下車聞到滿身酒氣，對他酒測後發...

收容人挾持管理員企圖逃獄 南投地檢署今勘驗偵辦

南投看守所2名收容人中秋節當天假裝打架，利用磨尖的塑膠筷挾持管理員企圖脫逃，雖然迅速被制伏，但扭打過程造成4名管理員輕傷...

上萬噸事業廢棄物亂丟中彰投 環保掮客羈押、業者交保

彰化地檢署與桃檢、中檢聯合查獲長松工程實業公司涉嫌受多家廠委託處理玻璃纖維事業廢棄物，卻未依規定回收再利用，而是交由環保...

熱水器害情侶「洗澡常昏倒」喪命 房東判1年刑、賠錢

房東歐澄淵出租台北市中山區的套房，套房加裝鋁窗，瓦斯熱水器卻裝在裡頭，吳姓女房客向歐要求加裝強制排氣設備遭拒。2018年...

反年改八百壯士成員遭斷指提告 保六總隊警員獲不起訴

退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。當天在陳抗現場的退役上校陳咸嶽，左手...

老公與小三否認至摩鐵嘿咻 LINE傳下體照連帶賠10萬

連女指控丈夫謝男與江女婚外情，至摩鐵嘿咻，經連女請求損害賠償，謝、江辯至摩鐵純聊天，法官以謝傳送生殖器照片給江女觀看，姑...

高雄警分局派出所長酒駕與民眾發生車禍 火速被拔官

高雄市警察局六龜分局某派出所長，昨晚在休假時，於楠梓區與友人喝酒，不過他卻在飲酒結束後，要回到美濃住家途中酒駕，還與民眾...

高雄尋芳地「土地公廟」1整層流標3次 終於1548萬拍出

法部行政執行署高雄分署昨天舉辦本月「一二三聯合拍賣會」，除了液晶電視、掃地機器人熱銷搶購，不動產的部分，位於新興區七賢一...

黑膠帶把機車車牌「9」黏成「8」躲罰單 賠錢判緩刑　

蔡姓男子為躲交通罰單，用黑色膠帶把機車牌照數字的「9」黏成「8」，被人拍照檢舉，檢方依行使變造特種文書罪起訴他；法院審理...

熱門新聞

「免帶冰爪」害男身亡 遺孀靈堂痛毆領隊反遭求償531萬

影／畫面曝光！女大生為閃違停車 遭大貨車輾過殞命

台南市殯儀館傳出槍聲 男子頭部中彈送醫

7旬老農酒駕遭註銷 竟又酒駕撞死退休老師

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

18歲女騎士疑閃違停貨車 遭後方貨車輾過慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。