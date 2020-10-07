高雄警分局派出所長酒駕與民眾發生車禍 火速被拔官

高雄市警察局六龜分局某派出所長，昨晚在休假時，於楠梓區與友人喝酒，不過他卻在飲酒結束後，要回到美濃住家途中酒駕，還與民眾發生擦撞車禍，被到場處理車禍的員警發現竟是「自己人」，酒測值高達0.99mg/l，該名所長事後也與民眾和解。

據了解，該名所長在事後已火速被拔官，六龜分局將派巡佐代理所長職務。市警局將依規定懲處該名所長，另外這名所長的直屬上司，也會被追究考核監督責任。

高雄市警察局說，警察沒有僥倖心態，只要酒駕一定會被抓，喝酒使用動力工具酒駕還釀禍，不需要解釋，警方一定辦理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康