沒熬到恢復自由身那天！越勞落跑 工作違約得慘賠錢
阮姓越籍勞工受聘在高雄汽車零組件大廠工作，勞雇雙方簽約談妥，一旦勞方落跑，得賠償違約金9萬元。眼看工作將期滿，但阮卻不惜違約、硬在約定期滿前快閃走人，迄今杳無音訊。橋頭地院認定資方索討違約金有理，但也認為，違約金超過基本工資4倍，確實偏高，況且，阮工作時日也快約滿；判阮只須賠2萬元，可上訴。
該大廠2015年8月15日聘用阮姓越勞從事操作工，雙方簽訂外籍勞工契約書，約定工作3年，阮願接受指示學習工作技術規程，不得怠工、遲到早退或違反人事規則、工作規則、宿舍管理規則及工作合約，一旦違規便自行離職、逃離，應賠償資方9萬元違約金。
資方控訴，阮今年6月12日未經同意就擅離工作場域，完全不知去向，決定依契約內容向阮索討違約金。資方自認，均有按時付工資，也有照料阮在台生活，各方各面均符合法律規定，求償有理。
橋頭地院函詢移民署，得到回覆是，阮還無離台紀錄，但今年6月12日行蹤不明，雇主通報協尋，尚無尋獲紀錄。
勞動法庭又細看勞資簽訂的契約，內容提到「乙方於服務甲方工作期間，願接受甲方暨指派之上級主管之指示學習工作技術 規程，不得怠工、遲到早退或違反人事規則、工作規則及宿舍管理規則及工作合約」，「乙方如違反上述規定，即行離職或逃離者，應賠償甲方違約金新台幣9萬元整」。
勞動庭法官審理認為，阮確實違規擅自離開工作場域，至今行蹤不明，資方不僅背負重新調度人力成本損失，還要重新申請外籍勞工，種種程序上耗損，確實能依契約內容請求違約金。
然而，承審法官也認為，勞資原本談妥的違約金超出基本工資4倍，有些偏高，且阮在逃逸前，已工作超過約定期間8成，兼顧雙方契約利益平衡，將違約金酌減為2萬元；阮應給付雇主2萬元，可上訴。
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