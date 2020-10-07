高雄尋芳地「土地公廟」1整層流標3次 終於1548萬拍出

法部行政執行署高雄分署昨天舉辦本月「一二三聯合拍賣會」，除了液晶電視、掃地機器人熱銷搶購，不動產的部分，位於新興區七賢一路、被尋芳客暱稱「土地公廟」的大樓，其中12樓一整層進行第4拍，共3人投標，也以1548萬元順利拍出。

高雄分署指出，此次1名義務人提供變賣30台各尺寸液晶電視，因價格低廉，一開賣就有大量民眾排隊購買，分署也將液晶顯示器、掃地機器人等電器「同捆」，提供競價拍賣，也全賣出；另外，2018年份的Gogoro S2、2017年份的山葉155R，先前首拍都流標，昨天第2拍都有民眾出價， Gogoro S2以5萬1000元拍出，山葉155R以5萬5000元拍出。

高雄分署統計，昨天動產拍變賣獲得67萬多元，不動產拍賣獲得2182萬多元，總共2249萬多元，是疫情發生以來第3高的價金。

位於新興區七賢一路的舊商辦大樓，有不少按摩美容坊，因1樓的銀行，尋芳客之間便以「土地公廟」暱稱該棟，近來警方屢屢查獲經營色情又登上新聞；其中擁12樓一整層的吳姓義務人，積欠房屋稅、地價稅共90幾萬，加上積欠1000萬抵押給債權人，被申請執行法拍。