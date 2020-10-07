黑膠帶把機車車牌「9」黏成「8」躲罰單 賠錢判緩刑　

蔡姓男子為躲交通罰單，用黑色膠帶把機車牌照數字的「9」黏成「8」，被人拍照檢舉，檢方依行使變造特種文書罪起訴他；法院審理，蔡認罪，台北地院今天判蔡拘役30日，緩刑2年，向公庫支付2萬元，車牌沒收。可上訴。

檢方指控，蔡2001年2月6日領得重型機車牌照，因常收到交通違規罰單，將「XXX-096」號機車車牌以黏貼黑色膠帶方式變造為「XXX-086」號，並將變造過的車牌懸掛在機車後方。

今年1月9日下午6時許，蔡騎車到新北市停放，有路人察覺車牌怪異，拍照、檢舉，新北市警新店分局追查，2月3日搜索蔡，扣到變造車牌，依偽造文書罪將蔡函送台北地檢署偵查、起訴，法院審理，蔡自白犯罪。