嘉義洗錢案查扣變賣麥拉倫 同案通緝犯今羈押禁見

嘉義地檢署偵辦國內最大地下匯兌案，查獲多名博弈集團金主、經營人以地下匯兌方式，將金流匯回、出台灣，年初並查扣涉案人所有麥拉倫、保時捷等跑車變價拍賣；本案最後一名被通緝、未到案田姓男子昨投案 。

檢方訊後認其涉賭博、洗錢等罪嫌重大，且有逃亡或勾串共犯、證人之虞向法院聲請羈押、今天凌晨裁定羈押禁見獲准。

嘉義地檢署指出，田男自105年9月起，夥同郭、周、林、傅等人成立「易利娛樂」、「亞信娛樂」等賭博網站，提供賭客登入網站簽注「重慶時時彩」、「VR賽車」等真人遊戲、電子遊戲、棋牌遊戲、捕魚遊戲及體育競技遊戲等賭博。

田男等人並以大陸地區金融帳戶收付對岸賭客賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回約新臺幣約1億254萬餘元。