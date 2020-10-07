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華南王子裝GPS跟拍新光公主 判處拘役15日將於20日執行

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，遭檢方起訴。台灣高等法院更一審今年8月間依共同犯竊錄非公開活動罪判林拘役15日，得易科罰金定讞。台北地檢署傳喚林於本月20日上午報到執行。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。

徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。北檢依妨害祕密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者。

台北地院認為林取得老婆的行程資訊，屬公開性質，判4人無罪；高等法院改依妨害秘密罪判林、劉拘役20日，兩名徵信業者各30、50日，皆得易科罰金。但最高法院撤銷、發回更審。

今年8月5日，高院更一審依共同犯竊錄非公開活動罪判林、劉各拘役15日，徵信業者李榮全拘役20日，皆得易科罰金定讞。北檢傳喚林知延於10月20日上午10時報到執行，刑期為拘役15日，得易科罰金。

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，台灣高等法院更一審今年8月間依共同犯竊錄非公開活動罪判林拘役15日，得易科罰金定讞。台北地檢署傳喚林於本月20日上午報到執行。圖／本報資料照。
華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，台灣高等法院更一審今年8月間依共同犯竊錄非公開活動罪判林拘役15日，得易科罰金定讞。台北地檢署傳喚林於本月20日上午報到執行。圖／本報資料照。

林知延 吳欣盈

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