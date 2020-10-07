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在眼鏡行燒艾草薰眼稱「灸療」 違藥事法賠15萬判緩刑
不具醫師資格的曾姓男子以鏡框、核桃殼及艾草條組合「核桃灸眼鏡」，宣稱可預防度數增加，將艾草點火溫薰顧客眼部，實施灸療並收費，被控藥事法製造偽藥罪。法官審理，他與檢察官認罪協商，台北地院判曾有期徒刑1年，緩刑2年。不得上訴。
法官調查，曾將鏡框、核桃殼、艾草條組成「核桃灸眼鏡」，符合法律上「製造」定義，法院再向衛生福利部函詢認為，「核桃灸眼鏡」應以藥品看待、管理，曾未經允許擅自製造藥品，即犯製造偽藥罪。
判決說，曾犯醫師法、藥事法，依藥事法製造偽藥罪論處，審酌他沒有造成醫療傷害，非法行醫時間長短、營業規模，自願捐款給「陳忠純紀念促進醫病關係教育公益信託財產專戶」5萬元，再命他支付公庫10萬元，予緩刑宣告。
59歲曾姓男子2018年3月到2019年7月在新北市某眼鏡行張貼海報，宣稱可有預防眼睛度數增加的療效，自行以鏡框、核桃殼及艾草條組合成「核桃灸眼鏡」，在眼鏡行內將艾草條裝置於眼鏡外部點火溫薰客人的眼部，每次收費2000元。
新北市政府衛生局獲檢舉，將曾姓男子函送法辦，檢方偵查，他坦承不具醫師資格，且有宣稱核桃灸眼鏡有療效，被檢察官起訴。
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