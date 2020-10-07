快訊

最新民調！拜登在六大關鍵搖擺州穩定領先川普

局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查

管中閔指遭自由時報記者連番攻擊 高院今又判管敗訴

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台大校長管中閔不滿自由時報記者吳柏軒、鍾麗華前年撰寫「管中閔去年赴中未申請 立委籲查處」一文，管自認名譽受損，自訴兩人加重誹謗；而吳又撰寫「管牽線～富邦金與廈大合作／學者憂損我利益籲公開透明」，也被追加起訴。台北地院認未逾合理評論，判兩人無罪，管上訴，高等法院今駁回確定。

一審認為台大校長遴選案屬可受公評之事，鍾麗華（48歲）、吳柏軒（33歲）就台大遴選案的主角（管中閔）根據採訪所得的資料，而就此當時受高關注的議題報導，就算管自訴意旨認為相關報導的內容與他認知不符，仍應認鍾麗華的報導中相關撰文可受公評，未超出適當評論範圍。

北院也認為，台大校長的遴選案為社會矚目事件，涉及教育事項，管中閔認為吳柏軒涉誹謗，但應就全文綜合來看。從前後文來看，吳的意見評論夾敘夾議論述學者觀點，進而就台大校長遴選議題提出意見，縱使管中閔感到不快，也不得因此認為是以損害他為唯一目的。

北院認為台大校長遴選案既具公益性而屬可受公評的公共事務，管中閔面對評論時當有較一般人更大的容忍程度，吳柏軒的言論及批評未超出適當評論範圍，因此判兩人都無罪。

高院審理時，管中閔表示自訴案事關大學自治與新聞自由濫用，2018年時他無權無勢，卻遭自由時報記者連番攻擊，吳柏軒寫了上百篇不實報導，他根本沒有反擊之力，批評這些報導含沙射影卻不查證，是在逼他放棄當選台大校長的資格。管指吳企圖藉媒體干涉輿論，已在學術界形成寒蟬效應，新聞自由固然重要，但在面對個人權利與名譽時，不應無限上綱。

吳柏軒解釋，他每天都要發稿，台大校長遴選案件每天都有進度，他1個月只有8天假，半年發40多篇管中閔的新聞頻率算高但「不是攻擊」，何況他不是只有在寫管中閔的新聞。

高等法院今維持一審見解，駁回管中閔上訴。

台大校長管中閔自訴自由時報記者吳柏軒、鍾麗華加重誹謗，一、二審接連敗訴。圖／聯合報系資料照片
台大校長管中閔自訴自由時報記者吳柏軒、鍾麗華加重誹謗，一、二審接連敗訴。圖／聯合報系資料照片

管中閔

延伸閱讀

再被追問跟蔣萬安飯局 柯要記者「可以正常一點嗎？」

【重磅快評】調查易入罪難 陳時中是否違法無罰責？

管中閔批自由記者粗暴與殺人無異 記者：不是攻擊

管中閔籲學生 別修理台大太厲害

相關新聞

法官誠心問砍人120刀判12年覺太重嗎？ 凶手當庭撤上訴

男子古慶國借宿陳姓酒友家，陳想戒酒癮，要求古搬離，古轉而求陳的李姓前妻收留但遭拒。古認為陳作梗，拿菜刀、魚刀砍劈，陳全身...

管中閔指遭自由時報記者連番攻擊 高院今又判管敗訴

台大校長管中閔不滿自由時報記者吳柏軒、鍾麗華前年撰寫「管中閔去年赴中未申請 立委籲查處」一文，管自認名譽受損，自訴兩人加...

在眼鏡行燒艾草薰眼稱「灸療」 違藥事法賠15萬判緩刑　　

不具醫師資格的曾姓男子以鏡框、核桃殼及艾草條組合「核桃灸眼鏡」，宣稱可預防度數增加，將艾草點火溫薰顧客眼部，實施灸療並收...

少校連長被控猥褻女士官 二審查出他在歐洲蜜月判無罪

陸軍通信連前簡姓少校連長，被控2016年6月間某周六、及同年9月3日邀該連女下士至他家強制猥褻，一審查出同年6月，簡新婚...

「他需要治療」 腦傷男當詐團人頭 法官判免刑

楊姓男子提供戶頭、提款卡給詐騙集團，被依幫助詐欺罪嫌起訴，法院發現楊多年前顱內動脈瘤開刀導致人格改變、判斷力及控制力變差...

客廳磨刀砍妻房門 恐怖人夫求刑1年

陳姓男子和郭姓妻子因管教小孩問題大吵一架，郭女見他情緒激動，回家躲進房門上鎖，陳竟在客廳磨菜刀，猛力朝房門劈砍，警方獲報...

「免帶冰爪」害男身亡 遺孀靈堂痛毆領隊反遭求償531萬

高雄張姓男子去年3月參加王姓領隊的登山隊，前往「馬博拉斯橫斷線」登山行程，不慎滑落崩壁身亡，台中地檢署查出王姓領隊涉未要...

執行署今全國聯合拍賣 不動產得款1億多

法務部行政執行署全國13個分署今天舉辦「123聯合拍賣」，動產拍定金額為203萬元，不動產部分拍定金額為1億3498萬元...

慣竊劉德華失風竟折回丟汽油彈 判5年2月還嫌重

粗工劉德華去年到桃園平鎮一家通訊行行竊，遭彭姓店主發現，他嚇得逃離；劉心生不滿，用布條封綁裝著汽油的玻璃瓶，1個多小時後...

遠航欠9千萬今拍賣飛機卻流標 下月打折再賣

遠東航空董事長張綱維被控掏空資產起訴後羈押，公司另欠稅費9600萬元；法務部行政執行署台北分署今天拍賣遠航編號B-280...

台科大研究生趕論文要畢業 重要資料竟被駭客刪除

台灣科技大學徐姓男學生，今年發覺自己存放在研究室電腦內的畢業論文等重要資料，遭駭客入侵刪除。他懷疑是一名男同學所為，報警...

影／磨尖筷子挾持！2收容人企圖越獄 4名管理員博鬥受傷

南投看守所黃姓、許姓2名收容人，中秋節當天利用磨尖的塑膠筷，企圖挾持管理員脫逃，但其他4名管理員立刻趕到，以辣椒水制伏兩...

熱門新聞

實登造假重判！他買1,400萬登錄2,500萬 遭判1年8個月

台南市殯儀館傳出槍聲 男子頭部中彈送醫

「免帶冰爪」害男身亡 遺孀靈堂痛毆領隊反遭求償531萬

影／畫面曝光！女大生為閃違停車 遭大貨車輾過殞命

7旬老農酒駕遭註銷 竟又酒駕撞死退休老師

獨／炫富哥自砸賓士車有來頭 曾在金錢豹對天花板開槍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。