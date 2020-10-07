管中閔指遭自由時報記者連番攻擊 高院今又判管敗訴

台大校長管中閔不滿自由時報記者吳柏軒、鍾麗華前年撰寫「管中閔去年赴中未申請 立委籲查處」一文，管自認名譽受損，自訴兩人加重誹謗；而吳又撰寫「管牽線～富邦金與廈大合作／學者憂損我利益籲公開透明」，也被追加起訴。台北地院認未逾合理評論，判兩人無罪，管上訴，高等法院今駁回確定。

一審認為台大校長遴選案屬可受公評之事，鍾麗華（48歲）、吳柏軒（33歲）就台大遴選案的主角（管中閔）根據採訪所得的資料，而就此當時受高關注的議題報導，就算管自訴意旨認為相關報導的內容與他認知不符，仍應認鍾麗華的報導中相關撰文可受公評，未超出適當評論範圍。

北院也認為，台大校長的遴選案為社會矚目事件，涉及教育事項，管中閔認為吳柏軒涉誹謗，但應就全文綜合來看。從前後文來看，吳的意見評論夾敘夾議論述學者觀點，進而就台大校長遴選議題提出意見，縱使管中閔感到不快，也不得因此認為是以損害他為唯一目的。

北院認為台大校長遴選案既具公益性而屬可受公評的公共事務，管中閔面對評論時當有較一般人更大的容忍程度，吳柏軒的言論及批評未超出適當評論範圍，因此判兩人都無罪。

高院審理時，管中閔表示自訴案事關大學自治與新聞自由濫用，2018年時他無權無勢，卻遭自由時報記者連番攻擊，吳柏軒寫了上百篇不實報導，他根本沒有反擊之力，批評這些報導含沙射影卻不查證，是在逼他放棄當選台大校長的資格。管指吳企圖藉媒體干涉輿論，已在學術界形成寒蟬效應，新聞自由固然重要，但在面對個人權利與名譽時，不應無限上綱。

吳柏軒解釋，他每天都要發稿，台大校長遴選案件每天都有進度，他1個月只有8天假，半年發40多篇管中閔的新聞頻率算高但「不是攻擊」，何況他不是只有在寫管中閔的新聞。